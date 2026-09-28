Elektrikli araçların payı eşitlendi, voltaj benzini geçti

Avrupa otomobil pazarına damgayı yüksek voltaj vur­du. Avrupa Otomobil Üre­ticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği’nde yeni oto­mobil tescilleri 7 milyon 546 bin 397 adede ulaştı. Bir yıl önceki 7 milyon 167 bin 982 adede göre net artış 378 bin 415 otomobil olarak gerçekleşmişti. Aynı dönemde tam elektrikli otomobil tescilleri yüz­de 44,9 arttı ve 1 milyon 641 bin 333 adede çıktı. Benzinli otomo­biller yüzde 18,6 düşüşle 1 milyon 634 bin 733 adede geriledi. Tam elektrikli araçlar, 8 aylık toplam ACEA verisinde toplamda benzin­liyi 6 bin 600 adetle geride bıraktı. İki yakıt tipinin de payı yüzde 21,7 olarak paylaşılırken, adet bazında elektrikli araçlar öne çıktı.

Tam elektrikli, hibrit ve şarj edi­lebilir hibrit kategorilerinin top­lamı 908 bin 570 adede ulaştı. Benzinli ve dizeldeki 499 bin 161 adetlik kayba diğer yakıtlardaki 30 bin 994 adetlik azalma eklen­diğinde pazarın net büyümesi de ortaya çıktı. Böylece araç tale­bindeki teknolojik değişimin toplam pazar artışından çok daha güçlü olduğu veriler­le de desteklendi. Özellik­le Volkswagen Grubu, BMW Grubu ve Merce­des-Benz’in adetleri yükselirken AB için­deki paylarının gerilemesi, re­kabetin olduk­ça yoğun ol­duğunu da gösterdi.

Artış hızında elektrikliler hibriti de geçti

Tam elektriklilerin pazar payı yaklaşık 6 puan artarken benzinlinin payı 6,3 puan geriledi. Dizelin payı da yüzde 9,4’ten yüzde 7,3’e indi. Benzinli ve dizel kategorilerinin toplam payı, adet bazında bakıldığında yüzde 37,45’ten yüzde 28,96’ya düştü. Hibrit otomobiller 2 milyon 759 bin 718 adet ve yüzde 36,6 payla AB’de en çok tercih edilen yakıt seçeneği oldu. Yüzde 11,1’lik artış, toplam pazardaki büyümenin iki katından fazla olarak gerçekleşti. 275 bin 622 adetle hibritler araçlar geçen yıla göre, artış adedi olarak 508 bin 817 adetle elektrikli modellerin gerisinde kaldı. Tam elektrikli, hibrit (HEV) ve şarj edilebilir hibritlerin (PHEV) toplamı 5 milyon 159 bin 133 otomobile ulaştı. Bu üç kategorinin toplam payı yüzde 59,3’ten yüzde 68,4’e çıktı. Şarj edilen BEV ve PHEV toplamının payı yüzde 31,8; yalnızca tam elektriklilerin payı ise yüzde 21,7 düzeyinde olduğu görüldü.

Norveç’te pazarın yüzde 97,8’i tam elektrikli

Fransa’da toplam pazar yüzde 3 büyürken tam elektrikli tescilleri yüzde 74,2 arttı. BEV kategorisinin 137 bin 227 adetlik artışına karşılık benzinli ve dizel kategorileri birlikte 111 bin 31 adet kaybetti. Almanya ile Fransa, AB’deki tam elektrikli artışının yüzde 62,1’ini oluşturdu. Danimarka’da yeni otomobillerin yüzde 80,6’sı, AB dışında yer alan Norveç’te ise yüzde 97,8’i tam elektrikli oldu. Norveç’in toplam pazarı yüzde 3,4 küçülürken BEV tescillerinin yalnızca yüzde 0,6 artması dikkat çekti. Polonya’da toplam otomobil pazarı yüzde 9,5 büyüdüğü halde BEV tescilleri yüzde 2,1 geriledi. PHEV kategorisi ise yüzde 96,5 yükseldi. Hollanda’da toplam pazar yüzde 3,8 daralırken BEV tescilleri yüzde 9,9 arttı. Kuzeyde yüksek BEV payları, İtalya ve İspanya’da hibrit ağırlığı, Polonya’da farklılaşan şarjlı hibrit talebi olduğu ACEA verileriyle ortaya çıktı.

PHEV satışları Avrupa’da hızla artıyor

PHEV tescilleri yüzde 19,6 artışla 758 bin 82 adede yükseldi. Almanya 219 bin 808 adetle AB toplamının yaklaşık yüzde 29’unu oluşturdu. İtalya’da yüzde 77,6, İspanya’da yüzde 33,9 büyüme görüldü. Buna karşılık Fransa yüzde 3,4, Belçika yüzde 37,1, Danimarka yüzde 78,1 daraldı. AB’nin dört büyük pazarı Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya toplam 4 milyon 990 bin 315 otomobille birliğin yaklaşık yüzde 66,1’ini oluşturdu. Bu dört ülkedeki 259 bin 83 adetlik artış, AB’nin net büyümesinin yüzde 68,5’ine denk geldi. Almanya ve İtalya tek başına toplam net artışın yüzde 47,2’sini sağladı. Almanya pazarı yüzde 4,8 büyüyerek 1 milyon 965 bin 24 adede çıktı. Tam elektriklilerdeki artış ise 178 bin 838 adetle ülkenin 90 bin 204 adetlik toplam pazar artışının yaklaşık iki katı oldu. Benzinli tescillerindeki 115 bin 556 adet ve dizeldeki 31 bin 754 adet kayıp, elektrikli büyümesinin önemli bölümünü toplam pazar hesabında dengeledi.

Almanya ve İtalya’da BEV payı ortalamanın altında

İtalya yüzde 8,5 büyümeyle 1 milyon 128 bin 768 adede ulaştı. HEV tescilleri 94 bin 228 adet arttı; bu tek başına ülkenin toplam 88 bin 352 adetlik artışını aştı. İspanya’da da HEV kazanımı 67 bin 167 adet olurken toplam pazar artışı 48 bin 637 adette kaldı. Her iki ülkede büyüme güçlü olsa da BEV payları sırasıyla yüzde 8,1 ve yüzde 10,2 ile AB ortalamasının belirgin biçimde altında.

Avrupa’da Çinlilerin yükselişi oldukça hızlı

Çinli markaların Avrupa’daki yükselişi de dikkat çekiyor. AB’de BYD yüzde 163 büyümeyle 177 bin 752 adede, Chery Automobile yüzde 250,9 artışla 116 bin 318 adede ve Leapmotor yüzde 426,8 artışla 62 bin 508 adede ulaştı. Üç üretici satırının toplamı 112 bin 597 adetten 356 bin 578 adede çıktı. Toplam payları yüzde 1,6’dan yüzde 4,7’ye yükseldi. BYD, Avrupa’da Ford’un 171 bin 670 adetlik hacmini 6 bin 82 adetle aştı. AB, EFTA ve Birleşik Krallık birlikte değerlendirildiğinde ise Ford 244 bin 938 adetle BYD’nin 234 bin 99 adetinin önünde. Tesla’nın AB tescilleri yüzde 65,9 yükselerek 142 bin 165 adede ulaştı. Artışı AB tam elektrikli pazarının yüzde 44,9’luk büyümesini aştı. Ağustosta Tesla AB’de yüzde 52,7 büyürken AB + EFTA + Birleşik Krallık toplamında yalnızca yüzde 4 arttı. Şirketin sekiz aylık geniş Avrupa büyümesi yüzde 43,3 olarak kayıtlara geçti.

Volkswagen lider ama büyüme pazarın gerisinde

ACEA verilerine göre, Volkswagen Grubu yaklaşık 2 milyon adetle liderliğini korudu. Buna rağmen yüzde 1,3’lük büyümesi pazarın gerisinde kaldığı için payı yüzde 27,5’ten yüzde 26,5’e indi. Grup içinde Volkswagen markası yüzde 2,9 küçülürken Skoda yüzde 9,1, Audi yüzde 4,4 büyüdü. Porsche’deki yüzde 13,2 düşüş, grup ortalamasının altında kaldı. Stellantis yüzde 5,2 artışla 1 milyon 202 bin 515 adede ulaştı ve yaklaşık yüzde 15,9 payını korudu. Fiat’ın yüzde 30 artışı öne çıkarken Peugeot yüzde 2,2 geriledi. Renault Grubu ise yüzde 4 düşüşle 781 bin 285 adede indi. Renault markası yüzde 0,3 büyüse de Dacia’nın yüzde 9,8 daralması grup sonucunu aşağı çekti. Adet olarak düşük olsa da Alpine markası Renault satışlarını yukarı çekti. Hyundai Grubu’nda Kia yüzde 9,1 yükselirken Hyundai markası yüzde 12,7 geriledi; grup toplamı yüzde 2,2 daraldı. Ford’daki yüzde 17,7 düşüş ise 36 bin 967 adetlik kayba karşılık geldi.