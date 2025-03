Elektrikli araçlarıyla tatile çıkanlar dikkat! Rotanızdaki şarj istasyonlarını listelemeyi unutmayın

Takip Et

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram, tatilde elektrikli araçlarıyla yola çıkacaklara konforlu ve güvenli seyahate dair bazı ipuçları verdi.

"Rotanızdaki rampa çıkışlarını hesaba katın"

Doğru lastik seçimi, ilk yardım çantası, yedek şarj kablosu ve aracın şarjının dolu olmasının yola çıkmadan önce dikkat edilmesi gereken başlıca unsurlar arasında yer aldığını ifade eden Bayram, "Varış noktası belli ise sürücü çıkış noktasından varış noktasına kadarki mesafeyi göz önünde bulundurmalı, aracının maksimum menzil verisinin yüzde 15 altını baz almalı ve rotasında varsa mevcut rampa çıkışlarını hesap ederek bu rota üzerindeki hızlı şarj noktalarını mutlaka listelemeli" diye konuştu.

Elektrikli araç kullanıcılarının planladıkları her şarj noktasına en az yüzde 20 şarj seviyesiyle ulaşmalarını öneren Bayram, "Şarj seviyesinin yüzde 100 olmasını beklemeden, yüzde 75 seviyesine ulaşıldığında aracı şarjdan alarak bir sonraki istasyona geçmek ve her şarj noktasına mümkün olduğunca yüzde 30 ila 70 arasında bir batarya seviyesinde ulaşılması öneriliyor. Özellikle bazı bölgelerde enerji dağıtım şebekesindeki sorunlar nedeniyle şarj istasyonları geçici olarak devre dışı kalabilir. Ayrıca internet altyapısının zayıf olduğu bölgelerde mobil veri erişiminde kesintiler yaşanabilir. Bu gibi durumlara karşı her zaman alternatifli bir şarj planı yapılmalı, gerekirse ana yoldan çıkılarak şehir merkezlerindeki AVM'lerde bulunan istasyonlar da planlamaya dahil edilmelidir" dedi

Tek şarj ile 300 kilometre...

Bayram, gelişen batarya teknolojileri sayesinde elektrikli araç kullanıcılarının bazı durumlarda şarj istasyonuna uğramadan da seyahat edebileceğine dikkati çekerek, "Günümüzde elektrikli otomobil batarya teknolojisi ortalama 450 kilometre menzil verisi verebilmektedir. Elektrikli araç kullanıcısı için minimum 300 kilometrelik rotalar tek şarj ile gidilebilecek rotalardır. Sürücüler, doğru araç kullanım stili ve gereksiz enerji tüketimi yapmayarak maksimum menzile ulaşabilir ve şarj istasyonlarındaki yoğunluğa takılmayabilir." ifadelerini kullandı.

"Güncel şarj ağı haritası ve mobil uygulamalar kullanılmalı"

Voltrun Enerji Genel Müdürü Veysel Yurdagel de, tatil döneminde İstanbul-Ankara, İstanbul-Antalya ve Ege-Akdeniz güzergahlarında yoğunluk yaşanabileceğine dikkati çekerek, kullanıcıların güncel şarj ağı haritası ve mobil uygulamalar aracılığıyla alternatif rotaları da planlamaya dahil etmeleri gerektiğini vurguladı. Yurdagel, mobil uygulamaları sayesinde istasyonlarının anlık doluluk durumunun görülebildiğini ve planların buna göre şekillendirilebileceğini söyledi.