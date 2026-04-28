Elektrikli araçta geri adım: Volkswagen talep düşünce rotayı benzinliye çevirdi

Volkswagen, ABD’de elektrikli araç üretimine yönelik en önemli adımlarından birini geri çekiyor. Tennessee’de bulunan Chattanooga fabrikasında üretilen ID.4 modeli için bantlar Nisan 2026 ortasında duracak. Tesis, markanın Kuzey Amerika’daki elektrikli araç planlarının merkezinde yer alıyordu.

Şirketin bu kararı almasında en önemli etken, elektrikli araçlara yönelik talebin beklenen hızda artmaması oldu. ID.4 satışları 2026’nın ilk çeyreğinde adeta dibe vurdu. Sadece 338 adet satış gerçekleşirken yıllık bazda yüzde 95,6 düşüş yaşandı.

800 milyon dolarlık yatırım risk altında

Volkswagen’in Chattanooga fabrikasını elektrikli araç üretimine uygun hale getirmek için yaptığı yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırımın büyük bölümü zarar yazılacak. 480-600 milyon dolar arası kayıp bekleniyor.

Şirket rotayı yeniden oluşturdu

Volkswagen, yeni dönemde daha güvenli ve yüksek talep gören modellere odaklanacak. Benzinli araçlara dönüş beklenirken yeni nesil Atlas SUV üretimine yaz aylarından itibaren ağırlık verecek.

Şirket, üretimin durmasına rağmen çalışanların işten çıkarılmayacağını açıkladı. Personelin fabrika içinde farklı pozisyonlara kaydırılması planlanıyor.

ID.4 piyasada kalmaya devam edecek

Üretim duracak olsa da ID.4 tamamen rafa kalkmıyor. Mevcut stokların 2027’ye kadar satışta kalması bekleniyor.

Tüketici fiyat odaklı hareket ediyor

Elektrikli araçların yüksek fiyatı, şarj altyapısı sorunları ve teşviklerin azalması, tüketicilerin kararlarını doğrudan etkiliyor. Bu durum, üreticileri daha temkinli adımlar atmaya zorluyor.