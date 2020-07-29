Elektrikli Fiat 500, İtalyan "devlet zirvesine" tanıtıldı

29 Temmuz 2020

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) ürettiği tamamen yeni ve elektrikli ilk modeli olan yeni Fiat 500'ün tanıtımında, FCA'nın İtalya’ya yönelik kapsamlı yatırım planı da vurgulandı.

Palazzo del Quirinale'de, İtalya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya gösterilen yeni model, ardından Palazzo Chigi'de FCA Başkanı John Elkann, EMEA Bölgesi COO'su Pietro Gorlier ve Fiat Markası Global Başkanı Olivier Francois tarafından İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye tanıtıldı.

Yeni ve elektrikli 500'ün İtalyan otomotiv endüstrisinin daha düşük emisyonlu gelecek hedefine katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 120 yıl önce kurulan Fiat'ın tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımıyla ortaya konulan elektrikli 500, aynı zamanda tasarlanıp üretildiği Torino'da yer alan Mirafiori otomotiv kompleksinin geleceği için de vizyon teşkil ediyor, Mirafiori'de hayata geçirilen tüm elektrikli ulaşım girişimlerini de gözler önüne seriyor.

Avrupa otomotiv fabrikaları içerisindeki en köklü yapılardan olan Mirafiori, dünyada bu alanda en büyük otomotiv tesisi haline gelecek olan Vehicle-to-Grid (V2G) Pilot Projesi'ne de ev sahipliği yapacak.

Bu altyapının 2021 yılı sonuna kadar 700 aracın birbirlerine bağlanabileceği, ultra hızlı şebeke hizmetleri sunmanın yanı sıra, araçların kendi kendilerini şarj edebilecekleri kapasiteye de ulaşması hedefleniyor.