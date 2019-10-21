Elektrikli otobüsler ihracat seferinde!

21 Ekim 2019

Aysel YÜCEL

İç pazarda son 4 yılda yüzde 70’in üzerinde daralan otobüs sektöründe, firmalar rotayı çevirdikleri ihracata atağa geçti. Bazı otobüs üreticilerinin tek seferde tarihi siparişlere imza attığı 2019’da, otobüs ihracatı ilk 9 ayda yüzde 19 artarak 1.4 milyar doları aştı.

Otobüs üreticileri 156 milyon dolarlık ihracat yaptıkları eylül ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yurt dışı satışlarını yüzde 23 artırdı. İhracattaki yükselişle birlikte otobüs üretimi de hızlandı. Ocak-Eylül döneminde otobüs üretimi son 10 yılın rekorunu kırarak 6 bin 800 adede ulaştı. İhracatta asıl sıçramayı ise yeni alternatif yakıtlı çevreci araçlarıyla yapmayı hedefleyen markalar, 17-23 Ekim 2019 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Busworld Brüksel 2019’da yerini aldı. Fuarda, Türkiye’de üretilen elektrikli ve diğer çevreci yakıtlı araçlar büyük ilgi topladı.

AB’nin çevreci araçları Türkiye’de üretilecek

Kendi segmentinde 220 adetle Türk otomotiv tarihinin en büyük midibüs ihracatını geçen hafta Gürcistan'a gerçekleştiren Anadolu Isuzu, Busworld Brüksel 2019’a 9 farklı aracıyla katıldı, Avrupa’daki değişen pazar ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği elektrik ve CNG sistemlerine sahip yeni nesil çevreci araçlarını ilk kez sergiledi. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “AB’nin genel hedefi 2025 yılına kadar araçların sebep olduğu emisyon seviyesini yüzde 15 düşürmek. 2030 yılında ise bu oranın yüzde 30’a çıkarılması hedefleniyor. Biz de otobüs üreticileri olarak, alternatif yakıtlı çevreci araçlara odaklandık” dedi.

Otokar Avrupa’da satışları %25 artırdı

Türkiye otobüs pazarının liderlerinden Koç topluluğu şirketi Otokar, Busworld Europe’a yeni otobüsleriyle çıkarma yaptı. Dünyanın 50 ülkesine ihracat yapan şirket, Busworld Europe’da elektrikli otobüsü Kent başta olmak üzere 6 yeni otobüsünü sergiledi ayrıca Kent'in doğal gazlı modelini tanıttı.

Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin, “Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında müşteri isteklerine yanıt verebilmek için Ar-Ge yatırımımızı artırdık. Son 10 yılda Ar-Ge faaliyetleri için ciromuzun yaklaşık yüzde 8,5'ini ayırdık. Avrupa otobüs pazarındaki büyümemiz devam ediyor. Bu yılın ilk yarısında sadece Fransa, İtalya, Belçika ve İspanya'daki satışlarımızı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artırdık. Sağdan direksiyonlu otobüs konusunda yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Kullanıcı memnuniyeti neticesinde Malta'dan 5 yılda 4 farklı sipariş aldık. En son siparişini aldığımız 40 adetlik Kent otobüsümüzü de kısa süre önce teslim ettik" dedi.

Karsan, Güney Amerika’ya da giriş yaptı

Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, fuara Jest Electric ve Atak Electric modelleri ile katıldı. Karsan CEO’su Okan Baş, “Başta Avrupa olmak üzere yeni siparişler almaya devam ediyoruz. Son bir yılda 2 elektrikli araç geliştirmiş ve seri üretime geçebilmiş ilk ve tek Türk şirketiz. Bugüne kadar Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, İspanya, Portekiz, Romanya ve Slovakya gibi ülkelere 40’tan fazla teslim edilen ve kendi pazarını yaratan Jest Electric ile son olarak Güney Amerika pazarına da giriş yaptık. Bölgedeki toplu taşıma araçlarının elektrikliye dönüşüm sürecine biz de dahil olduk ve ilk kez Meksika’ya Jest Electric göndermeye başladık. Atak Electric’in ilk siparişi, Paris’in ilk elektrikli toplu taşıma operasyonunu yapan firmadan geldi ve yeni siparişlerin de sinyalini aldık. Yine Atak Electric için Fransa’nın önde gelen şehir içi toplu taşıma firmaları, geleceğe dönük hazırlanacak tüm projelerde bizimle çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirttiler” dedi.

Mercedes’in yıldızı Hoşdereli Tourismo

Türkiye’yi otobüs üretim üssü yapan Alman otomotiv devi Mercedes de fuarda Hoşdere fabrikasında üretilen otobüsleriyle dikkatleri üzerine çekti. Daimler Otobüs Grubu (Daimler Buses), Mercedes-Benz’in de aralarında bulunduğu markalarıyla fuarda “Busworld 2019”da elektrikli mobilite çözümlerini sergiliyor. Mercedes-Benz fuarda, kapsamlı e-mobilite çözümü dışında çok yönlü kullanım özellikleriyle dikkat çeken Intouro ile son derece ekonomik, güvenli ve konforlu olan yüksek tavanlı Tourismo 15 RHD modellerini tanıttı. Her iki modelin kapsamlı AR-GE çalışmaları, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası ARGE Merkezi’nde çalışan mühendisler tarafından yapıldı.