Elektrikli otoda AB ve Çin karşı karşıya  

AB, Çin yapımı elektrik­li otomobillere yüz­de 35,3’e varan oran­da ilave gümrük vergisi ge­tirdi. AB Komisyonu, yaptığı açıklamada Çin’de üretilen elektrikli otomobillere yöne­lik sübvansiyon soruşturma­sının tamamlandığını ve bu ülkeden AB’ye elektrikli oto­mobil ithalatına beş yıllığına ilave gümrük vergiler getiril­diğini bildirdi.

AB Komisyo­nu, Çin’de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvan­siyon karşıtı soruşturmanın tamamlandığını ve bu ülke­den AB’ye elektrikli otomo­bil ithalatına beş yıl için ke­sin karşıt vergiler getirildiğini açıkladı.

Ekonomik zarara dikkat çekildi

Soruşturma sonucunda Çin’deki elektrikli otomobil değer zincirinin haksız süb­vansiyondan faydalandığının tespit edildiğine dikkati çeki­len açıklamada, bunun AB’de­ki üreticileri ekonomik zarara uğrattığı ifade edildi.

Açıklamada, ek vergilerin AB Resmi Gazetesi’nde ya­yımlandıktan bir gün son­ra uygulanacağı, bu süreç­te Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyum­lu bir çözüm bulmak üze­re çalışmaların devam edeceği bildirildi. Ay­rıca 4 Temmuz’dan bu yana uygula­nan geçici ver­gilerin ise tah­sil edilmeyeceği belirtildi.

Bugünden itibaren yürür­lüğe girecek yeni düzenle­meyle ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın Çin’de üretilen modellerine yüz­de 7,8, Çin şirketleri BYD’ye yüzde 17, Geely’e yüzde 18,8, soruşturmada iş birliği ya­pan üreticilere yüzde 20,7, iş birliği yapmayan devlete ait SAIC Motor ve diğer şirket­lere ise yüzde 35,3 ek vergi getirilecek.

Çinli üreticilerin payı yükseliyordu

Son yıllarda Avrupa ülke­lerinde satılan elektrikli oto­mobillerde Çinli üreticile­rin payı hızla yükseliyordu. Çin’de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakip­lerini geride bırakıyordu.

AB Komisyonu, temmuzda Çin’de üretilen elektrikli oto­mobillerin Birlik üyesi ülke­lere ithalatında geçici ilave vergi uygulamaya başlanaca­ğını açıklamıştı. Karar önce­sinde AB, Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 vergi uyguluyordu.

Vergi oranı toplam yüzde 45,3’ü bulacak

Belirlenen son vergi oran­ları, yürürlükteki yüzde 10’un üstüne eklenecek. Toplam­da yüzde 45,3’ü bulan vergi­lerin AB Resmi Gazetesi’n­de yayımlanmasıyla bu­günden itibaren tahsil edilmesi bekleni­yor.

Çin, ek gümrük tarifeleri için AB’yi DTÖ’ye şikayet etti

Çin, ithal elektrikli araçlara ek gümrük tarifeleri getiren AB hakkında Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikayette bulundu. Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, AB’nin geçen yıl başlattığı sübvansiyon soruşturmasının ardından sektörün devlet tarafından desteklendiği gerekçesiyle Çinli üreticilere getirilen ilave gümrük tariflerine ilişkin adımlar konusunda hemfikir olunmadığı ve bunların kabul edilmediği belirtildi.

Pekin yönetiminin, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri alacağı ifade edilen açıklamada, bu konuda Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) ihtilaf çözüm mekanizmasına başvurduğu kaydedildi. Açıklamada, Çin’in anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümünden yana olduğu ve AB ile yeni aşama müzakereler yürütüldüğü belirtilerek, “Umarız Avrupa tarafı Çin ile yapıcı tarzda iş birliği yapar ve iki tarafın da kabul edeceği, ticari sürtüşmelere yol açmayacak bir çözüme ulaşılabilir” ifadesine yer verildi.

Ticaret savaşı başlayabilir

1-Komisyonun Ekim 2023’te başlattığı sübvansiyon soruşturmasının ardından gelen tarife artışları, Çin ile AB arasında bir ticaret savaşını başlatmaya aday görünüyor.

2-Çin Ticaret Bakanlığı, AB ülkelerinin 4 Ekim’de tarife artışlarına onay vermesinin ardından AB ülkelerinden ithal konyaklara geçici gümrük vergileri getireceğini bildirmişti.

3-Öte yandan Çin, daha önce de Avrupa’dan ithal domuz eti ürünlerine damping, süt ürünlerine ise sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.

4-Pekin yönetimi, ayrıca Avrupa’dan ithal otomobillere ek gümrük tarifeleri uygulayabileceği sinyalini veriyor. Ticaret Bakanlığı, büyük motor hacmine sahip benzinli ithal araçlara yönelik gümrük tarifelerini artırmayı planladığı duyurmuştu. Böyle bir adımın, Çin’deki geniş motorlu taşıtların büyük bölümünü ihraç eden AB ülkelerinin şirketlerini olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.