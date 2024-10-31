Elektrikli otoda AB ve Çin karşı karşıya
Avrupa Birliği (AB), haksız sübvansiyondan faydalandığı iddiasıyla Çin yapımı elektrikli otomobillere yürürlükteki yüzde 10’un üstüne eklenecek yüzde 35,3’e varan ek gümrük vergisi getirdi. Çin Ticaret Bakanlığı, Pekin yönetiminin Çinli şirketlerin haklarını korumak için her türlü tedbiri alacağını açıkladı.
AB, Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 35,3’e varan oranda ilave gümrük vergisi getirdi. AB Komisyonu, yaptığı açıklamada Çin’de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturmasının tamamlandığını ve bu ülkeden AB’ye elektrikli otomobil ithalatına beş yıllığına ilave gümrük vergiler getirildiğini bildirdi.
AB Komisyonu, Çin’de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmanın tamamlandığını ve bu ülkeden AB’ye elektrikli otomobil ithalatına beş yıl için kesin karşıt vergiler getirildiğini açıkladı.
Ekonomik zarara dikkat çekildi
Soruşturma sonucunda Çin’deki elektrikli otomobil değer zincirinin haksız sübvansiyondan faydalandığının tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada, bunun AB’deki üreticileri ekonomik zarara uğrattığı ifade edildi.
Açıklamada, ek vergilerin AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan bir gün sonra uygulanacağı, bu süreçte Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu bir çözüm bulmak üzere çalışmaların devam edeceği bildirildi. Ayrıca 4 Temmuz’dan bu yana uygulanan geçici vergilerin ise tahsil edilmeyeceği belirtildi.
Bugünden itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın Çin’de üretilen modellerine yüzde 7,8, Çin şirketleri BYD’ye yüzde 17, Geely’e yüzde 18,8, soruşturmada iş birliği yapan üreticilere yüzde 20,7, iş birliği yapmayan devlete ait SAIC Motor ve diğer şirketlere ise yüzde 35,3 ek vergi getirilecek.
Çinli üreticilerin payı yükseliyordu
Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çinli üreticilerin payı hızla yükseliyordu. Çin’de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini geride bırakıyordu.
AB Komisyonu, temmuzda Çin’de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ilave vergi uygulamaya başlanacağını açıklamıştı. Karar öncesinde AB, Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 vergi uyguluyordu.
Vergi oranı toplam yüzde 45,3’ü bulacak
Belirlenen son vergi oranları, yürürlükteki yüzde 10’un üstüne eklenecek. Toplamda yüzde 45,3’ü bulan vergilerin AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasıyla bugünden itibaren tahsil edilmesi bekleniyor.
Çin, ek gümrük tarifeleri için AB’yi DTÖ’ye şikayet etti
Çin, ithal elektrikli araçlara ek gümrük tarifeleri getiren AB hakkında Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikayette bulundu. Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, AB’nin geçen yıl başlattığı sübvansiyon soruşturmasının ardından sektörün devlet tarafından desteklendiği gerekçesiyle Çinli üreticilere getirilen ilave gümrük tariflerine ilişkin adımlar konusunda hemfikir olunmadığı ve bunların kabul edilmediği belirtildi.
Pekin yönetiminin, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri alacağı ifade edilen açıklamada, bu konuda Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) ihtilaf çözüm mekanizmasına başvurduğu kaydedildi. Açıklamada, Çin’in anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümünden yana olduğu ve AB ile yeni aşama müzakereler yürütüldüğü belirtilerek, “Umarız Avrupa tarafı Çin ile yapıcı tarzda iş birliği yapar ve iki tarafın da kabul edeceği, ticari sürtüşmelere yol açmayacak bir çözüme ulaşılabilir” ifadesine yer verildi.
Ticaret savaşı başlayabilir
1-Komisyonun Ekim 2023’te başlattığı sübvansiyon soruşturmasının ardından gelen tarife artışları, Çin ile AB arasında bir ticaret savaşını başlatmaya aday görünüyor.
2-Çin Ticaret Bakanlığı, AB ülkelerinin 4 Ekim’de tarife artışlarına onay vermesinin ardından AB ülkelerinden ithal konyaklara geçici gümrük vergileri getireceğini bildirmişti.
3-Öte yandan Çin, daha önce de Avrupa’dan ithal domuz eti ürünlerine damping, süt ürünlerine ise sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.
4-Pekin yönetimi, ayrıca Avrupa’dan ithal otomobillere ek gümrük tarifeleri uygulayabileceği sinyalini veriyor. Ticaret Bakanlığı, büyük motor hacmine sahip benzinli ithal araçlara yönelik gümrük tarifelerini artırmayı planladığı duyurmuştu. Böyle bir adımın, Çin’deki geniş motorlu taşıtların büyük bölümünü ihraç eden AB ülkelerinin şirketlerini olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.