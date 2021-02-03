Elektrikli otoda ÖTV artışı şoku

Elektrikli otomobillerdeki ÖTV'nin yüzde 400’e varan oranlarda artırılmasına otomotiv sektörü temsilcileri tepki gösterdi. TOGG’un da elektrikli olacağını hatırlatan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, “ÖTV artışı, yerli marka stratejisi açısından da olumsuz sonuçlar doğurur” dedi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, küresel eğilimlerin tersine elektrikli araçlarda aniden uygulamaya alınan vergi artışının otomotiv ekosistemine olumsuz etki edeceğini söyledi. Elektrikli otomobillere yüzde 400’e varan ÖTV zammı yapıldı. Karar, sektörde şok etkisi yarattı. Otomotivciler, dünyada elektrikli otomobillerin yaygınlaştığı, devletlerin teşvikleri artırdığı bir dönemde yapılan bu zammın, sektöre ve ülke ekonomisine olumsuz yansıyacağı görüşünde.

2 Şubat 2021 Tarihli ve 31383 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘ Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar’ ile elektrikli otomobillerde ÖTV oranları yeniden belirlendi. Buna göre, motor gücü 85 kW’ı geçmeyen araçların ÖTV oranı yüzde 3’ten yüzde 10’a çıkarıldı. Motor gücü 85120 kW arasında olan otomobillerin ÖTV oranı yüzde 7’den yüzde 25’e yükseltildi. Motor gücü 120 kW’ı geçen otomobillerin ÖTV’si ise yüzde 15’ten yüzde 60’a çıkarıldı. Yeni ÖTV oranları dünden itibaren geçerli olmaya başladı.

‘Vergi oranları gözden geçirilmeli’

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV oranlarındaki artışların, çevreci otomobillerin ülkemizde yaygınlaşma hızını yavaşlatacağını vurguladı. Bilaloğlu, bu durumun Türkiye’ye yapılacak potansiyel yatırımları ve istihdamı da olumsuz yönde etkileyeceğini dile getirdi. Bilaloğlu, "Dünyada gelişen çevreci teknolojilerin yaygınlaşmasını destekleyecek şekilde teşvikler ile sürdürülebilir programlar uygulanıyor. Bu bakımdan da Türkiye otomotiv sektörüne uygulanan vergilendirme yapısının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

‘Yerli otoya olumsuz yansır’

Yerli otomobil TOGG’un da elektrikli olacağını hatırlatan Bilaloğlu, “Bu ÖTV artışının, yerli marka stratejisi açısından da olumsuz sonuçlar doğuracağı düşünülüyor” dedi. Bilaloğlu ayrıca, araç almaya karar vermiş ancak henüz ÖTV’sini ödememiş tüketicilerin de mağdur olduğunu ifade etti.

Geçen yıl 844 adet satıldı

Türkiye'de 2020 yılında 844 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobillerin toplam otomobil iç pazarından aldığı pay ise yüzde 0,1. Bu alanda dünyaya örnek olan Norveç’te ise yüzde 100 elektrikli araç satışları geçtiğimiz yıl ilk kez içten yanmalı motorlu araçları geride bırakarak yüzde 54,3 seviyesine ulaştı. Yani, Norveç’te her iki araçtan biri elektrikli.

Otomobil satışları yüzde 60 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen ay Ocak 2020’ye göre yüzde 60,3 artarak 43 bin 728 adet olarak gerçekleşti. Böylece son 10 yılın ocak ayı satış rekoru kırılmış oldu. Otomobil satışları, ocak ayında yüzde 60.6 artarak 35 bin 358 adet oldu.

‘Teknolojik gelişmeler gözetilmeli’

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün ise elektrikli araçlara gelen ÖTV artışıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Sanayi olarak her bir uygulamada otomotivin uzun vadeli geleceğini ve uzun vadeli gelişimini olumluya götürmek üzere plan yapmamız ve uygulamamız gerekiyor. Vergi sistemi de bu noktada oldukça derin ve önemli bir konu. Sektörümüz için vergi sadece araç satışına yönelik değil bütünsel bir bakış açısıyla, teknolojik gelişmeleri gözeterek ele alınmalı. Dolayısıyla, son olarak küresel eğilimlerin tersine elektrikli araçlarda aniden uygulamaya alınan vergi artışı ülkemiz otomotiv ekosistemine olumsuz etki eder.”

Düşük segmenti vuracak

Elektrikli araçlar konusunda sektörün deneyimli isimlerinden Minoto CEO’su Ferhat Albayrak, yeni ÖTV oranlarının daha çok düşük segmentteki elektrikli araç satışlarına olumsuz etki yapacağını belirterek, “Verginin hesaplanmasında nominal güç baz alınmasına rağmen uygulamada maksimum güç alındığı için ucuz araçların hepsi yüzde 60’tan hesaplanacak. Daha önce yüzde 15’ten hesaplanıyordu. O nedenle ucuz elektrikli talebi çok daralacak. Yüksek fiyatlı araçların talebinde ciddi bir fark oluşmayacağını tahmin ediyorum" dedi. Cardata CEO'su Hüsamettin Yalçın da, elektrikli araçlara getirilen ÖTV zammının hibrit araçlara talebi artırabileceğini vurguladı.