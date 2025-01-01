Elektrikli otomobile Xiaomi rüzgarı: Nürburgring hız rekorunun yeni sahibi SU7 Ultra modeli

Teknoloji dünyasında akıllı telefonlarıyla tanınan Xiaomi, 2024 yılında otomotiv sektöründe de adını altın harflerle yazdırdı. İlk otomobil modeli olan SU7, satışa sunulduğu Nisan ayından itibaren büyük ilgi gördü ve yıl sonunda 130 bin adet teslimat gerçekleştirerek şirketin koyduğu hedeflerin çok üzerine çıktı.

Xiaomi, 2023 yılı sonunda tanıttığı ve 2024 Nisan ayında satışa sunduğu SU7 modeliyle Tesla ve Porsche gibi devlere meydan okuyarak dikkatleri üzerine çekmişti. Şirketin lansmanda dile getirdiği ön sipariş rakamları ilk başta eleştirilse de satışa çıkan araçların yoğun talep görmesi, bu iddiaları doğruladı.

Üretimde devrim: Hyper Die-Casting T9100

SU7’nin başarısında Xiaomi’nin tanıttığı Hyper Die-Casting T9100 pres makinesi büyük rol oynadı. Bu teknoloji, 72 işlemi tek bir preste gerçekleştirerek üretim süresini yüzde 45 oranında kısalttı. Ayrıca Xiaomi’nin özel döküm alaşımı olan Titans Metal, araçların hem daha hafif hem de daha sağlam olmasını sağladı.

Bu yenilikçi üretim yöntemi sayesinde Xiaomi, büyük adetlerde üretim gerçekleştirerek talebe hızlı bir şekilde yanıt verebildi.

SU7’nin teknik özellikleri

Standart model olan SU7, 73.6 kWs batarya kapasitesiyle 700 km CLTC menzil sunuyor. Araç, arkadan itişli ve 299 beygir güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 5.2 saniyede ulaşabilen araç, 210 km/s maksimum hıza sahip. Şarj hızı ise hızlı şarj noktalarında yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 25 dakikada tamamlanıyor.

SU7 Ultra: Nürburgring rekorunun yeni sahibi

Xiaomi, standart SU7 modelinin yanı sıra SU7 Ultra versiyonuyla performans tutkunlarına hitap ediyor. Nürburgring pistinde 6'46"874 tur süresi ile dört kapılı otomobil kategorisinde rekor kıran SU7 Ultra, üç motora sahip ve toplamda 1.548 beygir güç üretiyor.

Bu üstün motor gücü sayesinde araç, 0’dan 100 km/s hıza sadece 1.98 saniyede ulaşıyor ve maksimum hızı 350 km/s’nin üzerine çıkabiliyor.

Xiaomi’nin gelecek planları

Xiaomi, otomobil sektöründe kazandığı bu ivmeyi 2025 yılında yeni modellerle sürdürmeyi planlıyor. SU7’nin ardından YU7 isimli SUV modelini de tanıtan şirket, bu alanda da iddialı olduğunu gösterdi.

2024 yılı sonunda elde ettiği rekor satışlarla adından söz ettiren Xiaomi, otomobil sektöründeki başarısıyla teknoloji dünyasının çok ötesine geçmeyi başardı.