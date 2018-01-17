Elektrikli otomobillere yatırım 100 milyar dolara koşuyor

17 Ocak 2018

Aysel YÜCEL

Dünyanın en önemli otomobil fuarlarından biri olan Uluslararası Kuzey Amerika Otomobil Fuarı (NAIAS) kapılarını açtı. Detroit Otomobil Fuarı, bu yıl da önemli yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Her geçen yıl daha fazla Avrupalı markanın dünya lansmanı için tercih ettiği Detroit, bu yıl da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle Amerika pazarında rekabet eden Alman markaları en önemli yeniliklerini önce Kuzey Amerika’da göstermeye başladılar. Bu yıl özellikle SUV ve Pick-Up araçların dikkat çekeceği fuarda 40’ın üzerinde dünya prömiyeri ve 100’e yakın yeni model tanıtılırken önemli yatırım planları da duyuruldu. Elektrikli otomobillerde yaşanan yatırım tsunamisi 90 milyar dolara ulaştı ve giderek artıyor. Her yıl dünyada satılan 90 milyon aracın sadece yüzde 1’ini oluşturan elektrikli otomobillere yapılan yatırım planlarına yenileri eklendi.

Detroit'de açıklamalarda bulunan devler, elektrikli otomobil yatırımlarında gaza basacaklarını söylediler.

Fuarda Ford Başkanı Bill Ford, 2022 yılına dek 40 yeni hibrid ve tamamen elektrikli model çıkaracaklarını ve 11 milyar dolar net yatırım planladıklarını açıkladı. 40 modeli kapsayan yeni küresel üretim hattındaki araçlardan 16 tanesinin tamamen elektrikli, geriye kalanların ise plug-in hibrid olması bekleniyor. Ford 2016 yılında mühendislik, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 7.3 milyar dolar harcamış, bu rakam bir önceki yılda ise 6.7 milyar olmuştu.

Daimler ve Ford iddialı

Daimler CEO'su Dieter Zetsche de yine Detroit'de yaptığı açıklamada, şu an Tesla piyasadaki lider üreticiyken yakında bunun değişeceğini söyledi. Daimler, 10 elektrikli ve 40 hibrid modelin geliştirilmesi için 11.7 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Toyota Motor'un Kuzey Amerika operasyonlarının başındaki Jim Lentz, Toyota'nın pazarın yüzde 3'ünü ele geçirmesinin 18 yıl aldığını belirterek, elektrikli otomobillerde pazar paylarının yüzde 4-5 seviyesine gelmesinin daha uzun zaman alabileceğini kaydetti.

En büyük yatırım planı ise Alman Volkswagene ait. VW, 2030 yılına kadar 40 milyar dolarlık yatırım planları yapıyor. General Motors da ABD'de 2023 yılına kadar 20 elektrikli otomobili piyasaya sürme niyetinde.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin gelecek 5 yılda elektrikli araçlara yapacağı toplam küresel yatırımın ise 90 milyar doları aşacağı öngörülüyor. Almanya, açıklanan yatırımlar bazında 52 milyar dolar ile başı çekerken Çin üreticiler 21 milyar dolar ve ABD'li firmalar da 19 milyar dolar kaynak ayıracak.

Cobo Center'da başlayan ve bu yıl 52. düzenlenen uluslararası otomobil fuarı 28 Ocak tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor. Bu yıl SUV ve pick-up araçların damga vurması beklenen fuarda, 45 dünya prömiyeri ve 100'e yakın yeni model tanıtılıyor. Fuarda yeni Mercedes G Serisi, Volkswagen Jetta, Audi A7, Lamborghini Urus, Honda Insight, Jeep Cherokee gibi modeller ilk kez meraklılarına sunuldu. G Serisi'nin Haziran ayında Türkiye'de satışa sunulacağı belirtildi. Aracın fiyatının 1 milyon TL civarında olması bekleniyor.

Detroit ram fabrikası, Tofaş'ın üretim liderliğine el koydu

Fiat Chrysler Grubu’nun 70 fabrikası arasında 2016 sonunda ulaştığı 383 bin adetlik üretim rakamıyla liderliği elinde bulunduran Tofaş’ın tahtına, Tofaş’tan transfer olan Akın Aydemir’in yönettiği Detroit’teki Sterling Heights fabrikası göz koymuş görünüyor. ABD pazarının en önemli segmentlerini oluşturan SUV’lar ve pick-up’lar markaların da bu pazardaki güçlerini gösteriyor. Bu yılkı fuarda lanse edilen FCA’nın güçlü modeli RAM 1500’de bu modellerden biri. Başında Akın Aydemir’in bulunduğu Detroit’teki Sterling Heights fabrikasında üretilen bu model bu yılki Detroit Fuarı’nın da ses getiren önemli yeniliklerinden biri olarak dikkat çekti.

Yıllık 320 bin adetlik üretim rakamlarına ulaşan fabrikanın adetleri, önemli bir kısmı Meksika’da yapılan üretimin tamamının ABD devlet Başkanı Trump’ın da ısrarıyla Detroit’e çekilmesiyle 400 binleri geçecek. RAM 1500’ün lansmanında Detroit Uluslararası Otomobil Fuar’ında bir araya geldiğimiz Akın Aydemir 9 aydır yaşadığı Detroit’teki izlenimlerini Türk gazetecilerle şöyle paylaştı:

“Türkiye’den tamamen farklı bir çalışma iklimi var burada. Bir kere en belirgin fark yüksek kârlılıkla çalışılması. Mesela 50 bin dolara satılan bir araçta yüzde 20, yani 10 bin dolar seviyesinde kârlar elde ediliyor. Hal böyle olunca da burada kârlılığı üretimi artırarak büyütmenin yollarını arıyoruz. Bu yıl 320 bin adetlik bir üretim rakamı hedefliyoruz. Bu bizi hala Tofaş’ın arkasında tutar. Malum Tofaş geçen yıl 383 bin adetlik üretimle FiatChrysler dünyasının en fazla üretim yapan fabrikası olmuştu. Ancak bir iki yıl içinde Tofaş’ı yakalayıp geçme ihtimalimiz yüksek.”