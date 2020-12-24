Elektrikli otonomda rekabet kızışacak

ABD’li teknoloji devi Apple, Reuters’a konuşan kaynaklara göre 2024 yılı itibariyle otonom ve elektrikli araç üretmeyi planlıyor. Kaynaklar 2,2 trilyon dolar büyüklükteki tüketici elektroniği devi Apple’ın kendi batarya teknolojisi ile hem maliyetleri düşürüp hem de araç menzilini de artırmak istediğini belirtiyor. 200 milyar dolar nakit varlığa sahip Apple’ın sektöre girmesiyle otonom sürüş teknolojilerine sahip otomobil üretiminde rekabet kızışıyor.

Bu durum, hisseleri henüz bu hafta S&P

500 endeksine dahil edilen ve yıllardır hisselerine ilişkin “balon mu, değil mi” tartışmaları süren elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisselerine de birer tehdit olarak yorumlanıyor. Tesla da 600 milyar dolar büyüklüğüyle otomotiv sektörünün en büyük oyuncusu. Otonom sürüş teknolojisinde kritik öneme sahip lider sensör üreticileri Velodyne ve Luminar şirketlerinin hisseleri hafta başında sırasıyla %23 ve %27 yükselirken, Google’un otonom araç teknolojisi geliştiren kuruluşu Waymo da robotaksi üretiyor olsa da sektördeki rekabetin önemli oyuncularından.

EV pazarı hızlanabilir

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmayan iPhone üreticisinin Project Titan başlığı altında 2014’ten bu yana devam eden otomotiv sektörü çalışmaları 2018’de otomotiv ekibinde ciddi bir yeniden yapılanma ile hızlanmıştı. Kaynaklar bu süre içinde Apple’ın tüketiciler için bir araç üretebilmeyi hedefleyecek kadar ilerleme kaydettiğini belirtiyor. Öte yandan Apple’ın batarya teknolojisinde büyük bir çığır açması durumunda uzmanlara göre elektrikli araç (EV) pazarı da beklenenin üzerinde bir ivme yakalayabilir.

Tesla düştü, Apple çıktı

Tesla hisseleri pazartesi haberin ilk çıktığı gün yüzde 6,5, salı günü yüzde 5,5 düştü. Dün de TSİ 15:20 itibariyle ABD borsaları açılmadan önce şirketin hisseleri yüzde 1,30 daha düştü. 700 dolardan 630 düzeylerine kadar geriledi.

Apple hisseleri ise son iki günde 120 dolardan 130 dolar düzeyine sıçrayarak Nasdaq endeksinde yeni kapanış rekoru getirdi.

“Bir üreticiyle de anlaşabilir”

Öte yandan Apple marka aracın montajını kimin yapacağı henüz çok belirsiz. Konuya yakın bazı kaynaklar şirketin aracın üretimi için bir işbirliği yapabileceğini veya çok hırslı otonom hedeflerden geri adım atarak geleneksel bir aracın Apple’ın otonom sürüş teknolojileriyle donatılması yoluna da gidebileceğini belirtiyor.

Morgan Stanley’den uyarı

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley analistleri Apple’ın 2024 yılında kendi batarya tasarımını içeren otonom teknolojili bir yolcu aracı üretecek olmasının Tesla hisseleri için “yeni bir ayı piyasası” olabileceği görüşünde. Bankadan Adam Jonas liderliğindeki analistler salı günü yayınlanan notta “Apple’un sektöre olası girişi muhtemelen Tesla hisselerinde uzun bir süredir görülmüş en güvenilir/tehlikeli ayı piyasası olasılığı” diyor ve şirket hisseleri için hedef fiyatı mevcut düzeylerinin yüzde 15 altında olan 540 dolar olarak revize ediyor.

Geleneksel üreticilere de rakip olacak

Ayrıca banka notunda Apple’ın sektöre girişinin sadece Tesla’ya değil, General Motors ve Ford Motor gibi geleneksel otomobil üreticilerine de bir tehdit oluşturduğu değerlendirmesini yapıyor. Fortune’da yer alan habere göre banka analistleri “Bu üreticiler Apple gerçekten sektöre ağırlığıyla girerse ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalabilir” diyor. Forbes’da yer alan bir haberde ise Apple’ın geleneksel otomotiv üreticilerine karşı finansal gücüne şu ifadelerle dikkat çekiliyor: Apple nakitiyle iki Volkswagen, üç Daimler, yaklaşık dört BMW, dört Honda, yaklaşık altı Ford ve yaklaşık 10 Nissan alabilecek kuvvette. Kenardaki naktiyle dört kez de General Motors alabiliyor. Öte yandan analizde Apple’ın sektöre girmesinin otomotiv şirketlerinin değerlerinin artmasına yol açabileceği de belirtiliyor.

“Tesla’yı Apple’a satmaya çalışmıştım”

Tesla’nın kurucusu Elon Musk, Reuters’ın Apple’ın otonom araç üretimine gireceğine ilişkin haberine ilişkin Twitter’da yaptığı paylaşımında 2017 yılında şirketini Apple’a satmaya çalıştığını açıkladı. Musk “Tesla’nın 2017 yılındaki en karanlık günlerinde (hisse fiyatı bugünün onda biri düzeyindeyken) Apple CEO’su Tim Cook’a şirketi satın almasını teklif etmek için ulaştığını ancak Cook’un görüşme teklifini reddettiğini” söyledi.

Musk ayrıca Apple’ın giriştiği rekabete dair bazı şüphelerini ise şu ifadelerle aktardı: “(İki bilgi) doğruysa ilginç: - Tesla zaten Şangay fabrikasında orta menzilli araçlar için demir fosfat kullanıyor. - “Monocell” teknolojisi elektrokimyasal olarak imkansız çünkü en yüksek voltaj yaklaşık yüz kat daha düşük. Belki de yapısal batarya paketimizdeki gibi hücreleri bağlamayı kastettiler.”