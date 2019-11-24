24 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Otomotiv endüstrisinde günümüzde yaşanan dönüşüm, 100 yıllık otomotiv tarihinde öne çıkmış ülkelerle diğer ülkeleri büyük oranda eşit konuma getiriyor. Bu bir fırsat. Otomotiv endüstrisinde fark yaratacak elektrikli ve otonom araç yatırımlarını Türkiye’ye çekmeliyiz” dedi. Türkiye ihracatının 13 yıldır üst üste lideri otomotiv sektörünün gelecek yol haritası, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ev sahipliğinde düzenlenen “Otomotiv Endüstrisi Ortak Akıl Çalıştayı”nda ele alındı. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan İhracat Ana Planı kapsamında beş hedef sektörden biri seçilen otomotive yönelik çalıştay, “Gelecek Odağından Bakış; Otomotiv İhracat Gelirlerinde Sürdürülebilir Büyümeyi Sağlamak” başlığı ile gerçekleştirildi. Çalıştayda; ihracatta sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için hedef pazarlardan üretim teşviklerine, yeni yatırımlardan ihracat uygulamalarına kadar gerekli düzenlemeler ve politikalar konusunda değerlendirmeler ve öneriler ele alındı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve OİB Yönetim Kurulu Üyelerinin yanında, bürokrasi ve sektörün önde gelen sivil toplum örgütleri ve şirketlerinin yöneticileri katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, İhracat Ana Planı kapsamında otomotiv endüstrisinin 2023 yılı hedefinin yaklaşık 44 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, OİB olarak bu hedefe ulaşma yolunda tüm güçleriyle çalıştıklarına dikkat çekti. Baran Çelik, “Türkiye ihracatının yaklaşık beşte birini tek başına gerçekleştiren otomotiv sektörü olarak bu yıl da 14. şampiyonluğa çok yakınız. Ülkemiz Avrupa’nın 2. büyük ticari araç üreticisi olmasının yanı sıra, dünyanın 15. Avrupa’nın ise 5. Büyük motorlu araç üreticisi konumunda yer alıyor. Endüstrimizin 32 milyar dolara yaklaşan ihracatı, pek çok ülkenin toplam ihracatından fazla. Ülkemizde üretilen motorlu araçların yüzde 85’i ihraç edilirken, başlıca ihracat pazarlarımızı AB Ülkeleri oluşturuyor. AB pazarındaki güçlü konumumuzu korumak ve ABD, Rusya, Kuzey Afrika, Ortadoğu Ülkeleri başta olmak üzere pazar çeşitliliği sağlamak önümüzdeki yıllarda temel önceliklerimiz arasında yer alacak” dedi.

Çelik: “Elektrikli ve otonom araç yatırımlarını Türkiye’ye çekmeliyiz”

Otomotiv endüstrisinde günümüzde yaşanan dönüşümün yeni tehdit ve fırsatları beraberinde getirdiğini de vurgulayan Baran Çelik, “Endüstride yaşanan dönüşüm, kabaca 100 yıllık otomotiv endüstrisi tarihinde bugüne kadar öne çıkmış ülkeler ile diğer ülkeleri büyük ölçüde eşit konuma getiriyor. Bunu büyük bir fırsat olarak görüyor, Türkiye otomotiv endüstrisinin yaşanan bu dönüşümün güçlü bir parçası olacağına inanıyoruz. Sektörde yaratıcılık, yenilikçilik ve özgünlük içeren yeni projelerin teşvik edilmesi, ihracatımızın yüksek katma değerli ve istikrarlı bir şekilde büyütülmesi hedefli çalışmalar önem arz ediyor. Bu anlamda otomotiv eko-sisteminde fark yaratacak elektrikli ve otonom araç yatırımlarının da ülkemize çekilmesi önemli” dedi.



Pekcan: “Daha fazla Ar-Ge ile daha sağlam ilerleriz”

Çalıştaya katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da “Otomotiv sektörü ihracatımızda küresel ekonomik gelişmelerden kaynaklı bir gerileme söz konusu. Ama ithalatta da aynı şekilde düşüş var. Anlaşmasız Brexit halinde de en çok etkilenen sektörlerin başında otomotiv gelecek. Bakanlık olarak bunun için yapabileceklerimiz konusunda çalışıyoruz. Sektörümüz de kendi partnerleri açısından bu sürecin içinde olmalı. Çünkü bizim siyasi olarak ulaşamadığımız ticari noktalar olabiliyor. İş insanlarının açamayacağı kapı yok. Onların sürece dahil olmasıyla sorunlar aşılabilir. Bu çalıştayda sektörümüzün yol haritası ile yapabileceklerimizi belirlemeliyiz. Daha fazla Ar-Ge ve katma değeri yüksek ürünlerle önümüzdeki dönemde daha sağlam ilerleyeceğimize inanıyoruz” dedi.



Gülle: “Otomotivin Ar-Ge ve tasarıma verdiği önem büyük”

TİM Başkanı İsmail Gülle de otomotivin ihracatın lokomotif sektörü olduğunu vurgulayarak “Otomotiv hem ihracat hacmi hem de 7,2 dolar olan birim değeri ile en önemli sektörlerin başında geliyor. Bunda sektörün Ar-Ge ve tasarıma verdiği önemin da payı büyük. Otomotiv ana sanayinde 8 Tasarım Merkezi, 24 Ar-Ge Merkezi bulunurken, tedarik sanayinde 128 tane Ar-Ge Merkezi, Otomotiv Tasarımı ve Mühendislik alanında ise 5 Ar-Ge Merkezi ve 2 Tasarım Merkezi faaliyet gösteriyor. Sektörü Ar-Ge ve tasarıma verdikleri önem dolayısıyla kutluyorum. Bu merkezlerden çıkacak yeni patentlerle yeni ürünler geliştirip ihraç ettiğimizde, bunun katkısını ihracatta net bir artış olarak görürüz” dedi.

Çalıştayda söz alan OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu da özellikle üç konuya ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Öncelikle yeni nesil araç üretimine hazır olmalıyız. Ardından daha fazla inovasyon, Ar-Ge ve patentimiz olmalı. Ve rekabetçiliği korumamız lazım. Bunun maliyetleri kontrol altına almak gibi bir sürü alt kırılımı var. Devletten Gümrük Birliği’nin güncellenmesini bekliyoruz. Ve otomotiv sektörünün de muhakkak korunması lazım. Yine ABD, Çin’den ihracatını azaltarak başka ülkelere yöneliyor. Bu noktada Türkiye için fırsat var.” TOFAŞ CEO’su ve OSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Eroldu da “İç pazar büyütülmeli ve yeni oyuncular için Türkiye bir cazibe merkezi olmalı. Mevcut yatırımların büyümesi için de bu durum önemli” dedi.