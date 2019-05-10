Elektrikli ve otonom araçlar için paylaşımlı şarja büyük ödül

10 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Toplam 250 bin TL ödül ve yurtdışı eğitim hakkı verilen yarışmayı düzenleyen Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Yakında ulaşım maliyetlerini düşürecek robot-taksiler/robot-araçlar gibi yeni iş modelleri çıkacak. Bunun için araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci gençlere ihtiyaç duyuyoruz.”

Türkiye’nin otomotiv sektöründe sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olması vizyonu ile hayata geçirilen “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu. Türk otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından 2012 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yarışmada, birinciliğe Oğuzhan Sarıtaş liderliğindeki ekibin hazırladığı Car4Future Technologies girişim projesi ile layık görüldü. Dereceye girenlere toplam 250 bin TL ödülün dağıtıldığı yarışmada Car4Future Technologies girişim projesi, dünya otomotiv endüstrisinin geleceğini oluşturan ve ağırlığını her geçen gün hissettiren elektrikli ve otonom araçlara yönelik blok zinciri ile geliştirdiği şarj enerji paylaşım ağıyla 70 bin TL’lik büyük ödüle hak kazandı.

Yarışmada ikinciliği Çağlar Aksu’nun liderliğindeki ekibe ait Sensemore, üçüncülüğü de Berk Şahin’in liderliğindeki ekibin hazırladığı Parxlab girişim projesi aldı. Dereceye girenler Ticaret Bakanlığı desteğiyle iki yıl süresince yurtdışında eğitim ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka merkezinde projelerini geliştirme hakkı da elde etti. Bu yıl “Otomotivde Dijital Dönüşüm” temasıyla OİB Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde Sabancı Üniversitesinde gerçekleştirilen yarışmaya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile TİM Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

“Türkiye, otomotivde değişimin parçası olmak zorunda”

Açılışta konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, üst üste 13 yıldır ihracat lideri olan ve geçen yıl Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırarak 31,6 milyar dolar rakamına ulaşan otomotiv endüstrisinin, dünyada kalite bilinci, üretim kabiliyeti, tedarik alt yapısı olarak mükemmel bir noktada olduğuna dikkat çekti. Her dört dakikada 12 araç üreten, 10’unu ihraç eden ve 148 bin dolarlık gelir elde eden Türk otomotiv sektörünün dünyada yaşanan yüksek teknoloji ve dijital dönüşüme dayalı değişimin bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Çelik “Geleneksel araçlar yerini elektrikli, bağlantılı, yapay zekaya sahip otonom araçlara bırakıyor. Ulaşım maliyetlerini düşürecek olan robot-taksiler/robot-araçlar gibi yeni iş modelleri çıkacak. Bunun için araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

“Gençlere cesaret ve imkan vermeliyiz”

OİB’in düzenlediği yarışmanın Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu “Nesnelerin interneti 15 trilyon dolarlık bir pazar yaratacak. Bu pazarda otomotive düşen pay 3 trilyon dolar. Dolayısıyla sektör olarak önümüzde çok büyük bir pazar potansiyeli var. Girişim ekosistemini bir araya getirmeye çalıştığımız bu etkinlikle de gençlerin önünü açarak pazardan daha fazla pay almaya çalışıyoruz. Gençlere cesaret ve imkan vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Yerli katkıyı artıracak çalışmalar yapıyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede “Dünyada dijital otomotive dönüşümde bizim için büyük fırsat var. Geri kalmışlığın büyük avantajını kullanabiliriz. Otomotivde yerli katkıyı artıracak çalışmalarımız sürüyor” dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle de “Şu anda 180 milyar dolar civarında olan ihracatta sevindiren husus; ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87’lere ulaştı. İhracatta yüksek teknoloji oranını da yüzde 3,5’tan gelişmiş ülkeler gibi yüzde 15’lere çıkarmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

“Yerli otomobilin 1.000’e özelliğini belirledik”

Serdar Kuzuloğlu’nun sunumuyla gerçekleşen etkinlikte Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su M. Gürcan Karakaş “Türkiye’nin Otomobili Projesi ve Otomotiv Ekosisteminin Dönüşümü” başlıklı konuşmasında Türkiye’nin otomobiline ilişkin olarak “Küresel rekabet eden, yeni nesil doğuştan elektrikli, otonom sürüş seviyesi 3’e hazır, bağlantı ve internete uyumluluk olarak başından itibaren planlı, akıllı bir cihaz olacak” diye konuştu.

“Türkiye pazarına yatırıma devam edeceğiz”

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, de Türkiye pazarına yatırıma devam edeceklerini söyledi. Oyak Renault olarak yılda 378 bin otomobil ürettiklerini, üretimlerinin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini belirten Aoun, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracatımız 3 milyar Euro’yu geçiyor. 7 bin civarında çalışana sahibiz. Türkiye’ye yatırım yapmaya devam kararı aldık. Biz bu pazarın gücüne inanıyoruz. Dijital dönüşümde iki yılda en üst seviyeye ulaşacağız. Türkiye mühendis ve teknisyen açısından çok zengin. Avrupa ve dünya ile yarışacak düzeyde hatta onlardan daha da ileri seviyede.”