Elon Musk faktörü! Tesla satışları Almanya'da dibe vurdu

Son dönemin en çok tartışılan isimleri arasında yer alan Elon Musk, Almanya'da aşırı sağcı AfD'ye verdiği destek nedeniyle eleştiri konusu olurken, ülkede ocak ayında Tesla satışlarında ciddi düşüş yaşandı.

Almanya'da Tesla kullanıcıları 'aşısı sağcı' olmakla itham edilirken suçlamalardan sırılmak için araçlarına "Bu arabayı Elon çıldırmadan önce aldım" yazılı etiketler yapıştırmaya başlamıştı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın Almanya'da ocak ayı satışları yüzde 59 düştü. Ocakta Almanya'da satılan Tesla marka araç sayısı 1277 oldu. Bu rakam Temmuz 2024'ten bu yana en düşük aylık satış olarak kayıtlara girdi.

Benzer şekilde Fransa'da da Tesla satışları çok hızlı geriledi. Ocak ayında ülkede Tesla satışları yıllık olarak yüzde 63 geriledi.

Musk'ın siyasi gerilim yaşadığı bir diğer ülke İngiltere'de de satışlar geriledi. Bu ülkede ise satışlar yüzde 12 düştü.