Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla hisselerinde sert düşüş!

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Elektrikli araç devi Tesla hisselerinde düşüş devam ediyor.

Yatırım Finansman Direktörü Dr. Barış Esen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla hissesinde son zirveden bu yana düşüşün yüzde 50'ye ulaştığını açıkladı.

#Tesla hissesinde son zirveden bu yana düşüş % 50'ye ulaştı. pic.twitter.com/rrckafnnLG — Dr. Barış Esen (@barisesen) April 7, 2025

Tesla hisselerinin düşüşündeki sebepler

Tesla, bu yılın ilk çeyreğindeki satışlarında büyük bir düşüş yaşamıştı. Şirket, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 daha az otomobil sattı.

Tesla'nın Avrupa ve Çin'deki satışlarında da dramatik düşüşler görülmüştü.

Satışların düşüşünde üretim ve teslimatlardaki sorunların yanı sıra; Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump'la yakın ilişkileri de etkili oldu.

Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirilmesi, görevi sırasında verdiği kritik kararlar, Trump yönetimiyle olan bağları birçok kişinin tepkisine neden oldu.

Bu nedenle otomobil şirketine karşı propestolar düzenlendiği gibi, Tesla'yı boykot çağrıları da yapıldı.

Tesla hisseleri ayrıca, Trump'ın birçok ülkeye yeni vergiler getireceğini açıklamasının ardından da düşüş eğilimi göstermişti.