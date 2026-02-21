En çok çalınan otomobil belli oldu! Zirvede efsane model var

İngiltere’de otomobil hırsızlığı alarm veriyor. Yeni verilere göre 2025 yılında toplam 54 bin 830 araç çalınırken, en çok hedef alınan model Ford Fiesta oldu.

Bir zamanlar ülkenin en popüler otomobili olan Fiesta, tek başına binlerce hırsızlık vakasıyla listenin açık ara zirvesine yerleşti.

Yıl boyunca toplam 3 bin 511 Fiesta çalındı

İngiltere Sürücü ve Araç Lisans Ajansı (DVLA) verilerine göre, 2025 yılında en çok çalınan otomobil Ford Fiesta oldu. Yıl boyunca toplam 3 bin 511 Fiesta çalındı.

Bu rakam, listede ikinci ve üçüncü sırada yer alan modellerin toplamından bile daha yüksek... Geçen yıl 1625 adet Volkswagen Golf, 1474 adet Ford Focus çalındı.

Her gün 150 araç çalınıyor

2025 yılında araç hırsızlığı bir önceki yıla göre yüzde 11 düşse de genel tablo hâlâ endişe verici. Uzun vadeli verilere göre araç hırsızlığı 2015’ten bu yana iki katından fazla arttı.

Ortalama olarak günde 150 araç, saatte 6 araç, her 10 dakikada bir araç çalınıyor. İlk 20’deki modeller şöyle:

- Ford Fiesta: 3511

- Volkswagen Golf: 1625

- Ford Focus: 1474

- Toyota RAV4: 1348

- BMW 3 Series: 1319

- Nissan Juke: 1200

- Toyota C-HR: 967

- Lexus NX: 951

- Range Rover Evoque: 895

- Vauxhall Corsa: 874

- Land Rover Discovery Sport: 813

- Ford Kuga: 799

- Vauxhall Astra: 758

- Mercedes C-Class: 826

- BMW 1 Series: 754

- Range Rover Sport: 700

- Nissan Qashqai: 695

- Audi A3: 658

- Kia Sportage: 653

- Toyota Prius: 644

Süper lüks araçlar daha az çalınıyor

İngiltere’de McLaren, Ferrari, Lamborghini ve Rolls-Royce gibi ultra lüks araçların çalınma sayısı oldukça düşük kaldı. Bunun başlıca nedeni bu araçların yollarda çok daha az bulunması.

- McLaren: 6

- Aston Martin: 7

- Ferrari: 17

- Lamborghini: 18

- Rolls-Royce: 22

- Bentley: 80