En çok satan otomobiller belli oldu: İşte ilk üç sıradaki marka ve modeller
Otomotiv sektörünün 2024 Ekim ayı verilerine göre, otomobil satışları söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 75 bin 662 oldu. 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre otomobil pazarı 2024'te yüzde 41 artış gösterirken, satışlarda ilk üç sırayı Renault, Fiat ve TOGG markaları paylaştı. İlk üçte yer alan markaların en çok satılan modelleri ve satış rakamları ise Renault Clio HB 3,915, Fiat Egea Sedan 3,697, TOGG T10X 3,091 adet olarak açıklandı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin Ocak-Ekim 2024 verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 947 bin 166 adet olarak gerçekleşti. Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 97 bin 274 adet oldu.
Otomobil satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 75 bin 662 olurken, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre, otomobil pazarı yüzde 41 artış gösterirken hafif ticari araç pazarı da yüzde 37,1 arttı. Pazarın yüzde 86,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 415 bin 671 adetle yüzde 55,4 pay, B segmenti otomobiller 228 bin 142 adetle yüzde 30,4 pay aldı.
Sıralamada ilk 20 marka/model ve ekim ayı satış rakamları
2024 Ekim ayında en çok satılan otomobiller Renault Clio, Fiat Egea Sedan ve Togg T10X oldu. Ekim ayı satışları toplamda 75,662 adede ulaşan ilk 20 marka ve model şu şekilde sıralanıyor:
Renault - Clio HB: 3,915 adet
Fiat - Egea Sedan: 3,697 adet
TOGG - T10X: 3,091 adet
Renault - Megane Sedan: 2,993 adet
Volkswagen - Taigo: 2,923 adet
Toyota - Corolla: 2,727 adet
Fiat - Egea Cross: 2,136 adet
Hyundai - i20: 1,850 adet
Dacia - Sandero Stepway: 1,822 adet
Nissan - Qashqai: 1,551 adet
Peugeot - 408: 1,482 adet
Citroen - C4X: 1,477 adet
Volkswagen - T-Roc: 1,472 adet
Skoda - Superb: 1,271 adet
Chery - Tiggo 7 Pro Max: 1,266 adet
Renault - Duster: 1,243 adet
Peugeot - 2008: 1,238 adet
Ford - Focus: 1,231 adet
Hyundai - Tucson: 1,199 adet
Hyundai - Bayon: 1,147 adet
Gövde tiplerine göre en çok SUV satıldı
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 56,2 pay ve 422 bin 374 satışla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 25,8 pay ve 193 bin 540 satış ile sedan, yüzde 16,8 pay ve 126 bin 477 adet satışla H/B otomobiller takip etti.