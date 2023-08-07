En fazla elektrikli aracı MG sattı

Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, tedarik sorunlarını aşarak 2023’ün ilk 7 ayında geçen yılın toplamından 3 kat fazla araç satışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Soysal, “Yılın 7 aylık döneminde 5 bin 94 adetlik toplam satışa ulaştık. MG markası olarak elektrikli otomobiller konusunda birçok ilke imza attık ve pazarın öncüsü olmayı başardık. Temmuz ayıyla birlikte başarılarımıza elektrikli araç pazar liderliğini de eklemenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye genelinde bayi yatırımlarımız devam ediyor.

Sene sonuna kadar MG deneyim noktalarımızın sayısını 32’ye çıkaracağız” dedi. İlk 7 aylık dönemde MG4 modelinin 968 adetle birinci, MG ZS EV modelinin ise 724 adetlik satış rakamıyla ikinci sırada yer aldığını ifade eden Soysal, “Ağustos ayında Marvel R modelinin de satışına başlayarak elektrikli araç pazarındaki iddiamızı daha da artıracağız” diye konuştu.