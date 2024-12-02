En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 aracın listesi

Yılın son ayına girmiş, yeni yıl için gün saymaya başlamışken otomotiv piyasasında hareketli bir süreç başladı.

Firmalar 2025’e sayılı gün kala 2024 model araçları elden çıkarmak için kampanyanlar düzenliyor.

Fiyat indirimleri, faizsiz ya da düşük faizli kredi imkanı gibi fırsatlar sıfır otomobil almayı düşünen vatandaşların ilgisini çekiyor.

* Piyasadaki en ucuz otomobil Fiat Egea oldu. Manuel vites, benzinli Egea 899 bin 900 liradan satılıyor.

* Onu Hyundai i10 izliyor. Manuel vites, benzinli modelin üzerinde 920 bin lira fiyat etiketi bulunuyor.

* Manuel vites, benzinli Opel Corsa ise 1 milyon 75 bin liralık fiyatıyla en ucuz üçüncü otomobil olarak dikkat çekiyor.

İşte piyasadaki en ucuz 15 otomobilin listesi:

1) Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp - 889.900 TL

2) Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. - 920.000 TL

3) Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel - 1.075.900 TL

4) Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 1.090.000 TL

5) MG ZS Comfort 1.0 AT 111 ps - 1.299.000 TL

6) Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp Style DSG - 1.310.000 TL

7) Honda City 1.5L VTEC Benzin Otomatik - 1.330.000 TL

8) Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life - 1.359.000 TL

9) Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.390.000 TL

10) Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 ileri Otomatik, Benzin Style - 1.385.600 TL

11) TOGG V1 RWD Standart Menzil - 1.432.600 TL

12) BYD DOLPHIN - 1.280.000 TL

13) Cupra Born - 1.890.000 TL

14) Alfa Romeo Tonale TI 1.6 Dizel, 130 hp, DCT - 2.140.000 TL

15) Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic - 2.267.531 TL