En ucuz sıfır otomobil fiyatları (Ağustos 2020)
COVID-19 salgını ve faizsiz otomobil kredilerinin ardından sıfır otomobile olan ilgi arttı. Yeni bir otomobil almak isteyenler sıfır otomobil fiyatlarını araştırıyor.
Aralık 2019'dan bu yana devam eden COVID-19 salgını, faizsiz otomobil kredileri ve ikinci el otomobil fiyatlarında yaşanan artış sonrasında sıfır otomobillere olan ilgi arttı. Bu süreçte yeni bir otomobil almak isteyenler sıfır otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı.
Temmuz ayında rekor kırıldı
Sıfır otomobil satışlarında yaşanan artış ile birlikte rekor kırıldı. Kamu bankalarının avantajlı kredi oranları, tüketici taleplerini ateşleyince temmuz ayında toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları 87 bin 401 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Temmuz ayında yüzde 387,5, otomobil pazarı yüzde 350,9 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 oranında artış gösterdi. Temmuzda 69.427 adet binek, 17 bin 974 adet hafif ticari araç satıldı.
Bu satış rakamları ile otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre yüzde 42,5 arttı. Binek 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,5, hafif ticari yüzde 18,1 yükseliş gösterdi.
Otomotivde hareket artacak
Otomobil satışlarına dair açıklamada bulunan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Rekor getiren satışlar ile ekonomiye olan güven tazelendi. Bunun yansımasını otomobil satışlarında da görmekteyiz. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık güvenliği endişesi ile önümüzdeki aylarda da bireysel kullanıma olan talep, otomotivde hareketi artıracak” değerlendirmesini yaptı.
En ucuz sıfır kilometre otomobil fiyatları
Alfa Romeo
Giulietta Sprint: 263.900 TL
Giulietta TI: 283.900 TL
Audi
A3 35 TFSI Sportback Dynamic: 309.586 TL
A3 35 TFSI Sportback Desing: 323.179 TL
A3 35 TFSI Sportback Sport: 323.368 TL
BMW
216d Active Tourer Premium Line: 304.000 TL
216d Active Tourer Luxury Line: 334.700 TL
Citroen
1.2 PureTech C3 Hatchback Live: 113.000 TL
1.2 PureTech C3 Hatchback Feel Adventure: 115.900 TL
1.2 PureTech C3 Hatchback Shine: 167.500 TL
Dacia
Logan 0.9 Tce LPG: 126.900 TL
Logan 1.0 Turbo Eco-G: 136.900 TL
Logan 1.5 BlueDCI: 161.900 TL
Ds Automobiles
DS3 1.5 BlueHDI So Chic: 280.600 TL
DS3 1.5 BlueHDI So Chic Bastille: 293.100 TL
Fiat
Egea Sedan 1.3 Fire Easy: 103.900 TL
Egea Sedan 1.3 Fire Urban Plus: 118.900 TL
Egea Sedan 1.3 Fire Mirror: 126.900 TL
Ford
Tourneo Courier 1.5 TDCI Trend: 131.100 TL
Tourneo Courier 1.5 TDCI Delux: 137.400 TL
Tourneo Courier 1.5 TDCI Deluxe: 144.000 TL
Tourneo Courier 1.5 TDCI Titanium: 148.700 TL
Tourneo Courier 1.5 TDCI Black Line: 153.600 TL
Tourneo Courier 1.5 TDCI Titanium Plus: 157.400 TL
Honda
Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Dream: 163.100 TL
Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Elegance: 178.300 TL
Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Executive: 211.700 TL
Hyundai
i20 1.4 MPI Active Elite Smart: 103.135 TL
i20 1.4 MPI Jump: 142.250 TL
i20 1.4 MPI Style Desing Pack: 152.200 TL
i20 1.4 MPI Style: 155.100 TL
i20 1.4 MPI Style Design Multimedya: 155.300 TL
i20 1.4 MPI Style Panoramik Cam Tavan Multimedya Paketi: 157.800 TL
i20 1.4 MPI Style Panoramik Cam Tavan: 162.900 TL
i20 1.4 MPI Elite Smart Panoramik Cam Tavan: 169.600 TL
Jaguar
E-Pace 2.0 P250 AWD S: 664.774 TL
E-Pace 2.0 P250 AWD R-Dynamic S: 711.162 TL
E-Pace 2.0 P250 AWD R-Dynamic SE: 788.476 TL
Jeep
Renegade 1.3 Turbo 4x2 Longitude: 237.900 TL
Kia
Rio 1.25 CVVT Cool: 130.900 TL
Rio 1.25 CVVT Elegance Tekno: 141.900 TL
Land Rover
Discovery Sport 2.0 TD4 S: 700.854 TL
Discovery Sport 2.0 TD4 SE: 747.242 TL
Discovery Sport 2.0 TD4 R-Dynamic S: 747.242 TL
Discovery Sport 2.0 TD4 R-Dynamic SE: 793.630 TL
Discovery Sport 2.0 TD4 HSE: 862.697 TL
Discovery Sport 2.0 TD4 R-Dynamic HSE: 909.085 TL
Lexus
CT 200h Comfort: 318.500 TL
CT 200h Comfort Plus: 341.466 TL
CT 200h F Sport: 375.607 TL
CT 200h Executive: 405.264 TL
Mercedes-Benz
A Serisi Hatchback 180 Style: 289.500 TL
MINI
Cooper Hatchback 1.5 Pure: 231.700 TL
Cooper Hatchback 1.5 Classic: 260.077 TL
Cooper Hatchback 1.5 Signature: 277.652 TL
Cooper Hatchback 1.5 Iconic: 337.252 TL
Nissan
Micra 1.0 IG-T Visia: 151.300 TL
Micra 1.0 IG-T Tekna: 173.400 TL
Micra 1.0 IG-T Platinum: 185.100 TL
Micra 1.0 IG-T Platinum Premium: 194.600 TL
Opel
Corsa 1.2 Essential: 135.800 TL
Corsa 1.2 Enjoy: 137.900 TL
Corsa 1.2 Edition: 137.900 TL
Corsa 1.2 Innovation: 143.100 TL
Peugeot
301 1.5 Blue HDI: 158.900 TL
301 1.5 Blue HDI Allure: 160.900 TL
Renault
Clio Hatchback 0.9 TCe Joy: 114.900 TL
Seat
Ibiza 1.0 EcoTSI Start&Stop Style: 166.000 TL
Skoda
Scala 1.0 TSI: 199.000 TL
Smart
ForTwo EQ 60KW Passion: 196.100 TL
Ssangyong
Musso Grand 2.2 D 4x2 Platinum: 210.000 TL
Suzuki
Swift 1.2 Dualjet GL Tek Renk: 167.900 TL
Swift 1.2 Dualjet GLX Tek Renk: 177.900 TL
Swift 1.2 Dualjet GLX Çift Renk: 179.900 TL
Toyota
Yaris 1.0 Life: 120.150 TL
Volkswagen
Polo 1.0 Trendline: 158.000 TL
Polo 1.0 TSI Comfortline: 157.800 TL
Polo 1.0 TSI Highline: 212.300 TL
Volvo
XC40 1.5 T3 Momentum: 360.320 TL
XC40 1.5 T3 Inscription: 409.880 TL
XC40 1.5 T3 R-Design: 426.966 TL