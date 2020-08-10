En ucuz sıfır otomobil fiyatları (Ağustos 2020)

10 Ağustos 2020

Aralık 2019'dan bu yana devam eden COVID-19 salgını, faizsiz otomobil kredileri ve ikinci el otomobil fiyatlarında yaşanan artış sonrasında sıfır otomobillere olan ilgi arttı. Bu süreçte yeni bir otomobil almak isteyenler sıfır otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı.

Temmuz ayında rekor kırıldı

Sıfır otomobil satışlarında yaşanan artış ile birlikte rekor kırıldı. Kamu bankalarının avantajlı kredi oranları, tüketici taleplerini ateşleyince temmuz ayında toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları 87 bin 401 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Temmuz ayında yüzde 387,5, otomobil pazarı yüzde 350,9 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 oranında artış gösterdi. Temmuzda 69.427 adet binek, 17 bin 974 adet hafif ticari araç satıldı.

Bu satış rakamları ile otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre yüzde 42,5 arttı. Binek 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,5, hafif ticari yüzde 18,1 yükseliş gösterdi.

Otomotivde hareket artacak

Otomobil satışlarına dair açıklamada bulunan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Rekor getiren satışlar ile ekonomiye olan güven tazelendi. Bunun yansımasını otomobil satışlarında da görmekteyiz. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık güvenliği endişesi ile önümüzdeki aylarda da bireysel kullanıma olan talep, otomotivde hareketi artıracak” değerlendirmesini yaptı.

En ucuz sıfır kilometre otomobil fiyatları

Alfa Romeo

Giulietta Sprint: 263.900 TL

Giulietta TI: 283.900 TL

Audi

A3 35 TFSI Sportback Dynamic: 309.586 TL

A3 35 TFSI Sportback Desing: 323.179 TL

A3 35 TFSI Sportback Sport: 323.368 TL

BMW

216d Active Tourer Premium Line: 304.000 TL

216d Active Tourer Luxury Line: 334.700 TL

Citroen

1.2 PureTech C3 Hatchback Live: 113.000 TL

1.2 PureTech C3 Hatchback Feel Adventure: 115.900 TL

1.2 PureTech C3 Hatchback Shine: 167.500 TL

Dacia

Logan 0.9 Tce LPG: 126.900 TL

Logan 1.0 Turbo Eco-G: 136.900 TL

Logan 1.5 BlueDCI: 161.900 TL

Ds Automobiles

DS3 1.5 BlueHDI So Chic: 280.600 TL

DS3 1.5 BlueHDI So Chic Bastille: 293.100 TL

Fiat

Egea Sedan 1.3 Fire Easy: 103.900 TL

Egea Sedan 1.3 Fire Urban Plus: 118.900 TL

Egea Sedan 1.3 Fire Mirror: 126.900 TL

Ford

Tourneo Courier 1.5 TDCI Trend: 131.100 TL

Tourneo Courier 1.5 TDCI Delux: 137.400 TL

Tourneo Courier 1.5 TDCI Deluxe: 144.000 TL

Tourneo Courier 1.5 TDCI Titanium: 148.700 TL

Tourneo Courier 1.5 TDCI Black Line: 153.600 TL

Tourneo Courier 1.5 TDCI Titanium Plus: 157.400 TL

Honda

Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Dream: 163.100 TL

Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Elegance: 178.300 TL

Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Executive: 211.700 TL

Hyundai

i20 1.4 MPI Active Elite Smart: 103.135 TL

i20 1.4 MPI Jump: 142.250 TL

i20 1.4 MPI Style Desing Pack: 152.200 TL

i20 1.4 MPI Style: 155.100 TL

i20 1.4 MPI Style Design Multimedya: 155.300 TL

i20 1.4 MPI Style Panoramik Cam Tavan Multimedya Paketi: 157.800 TL

i20 1.4 MPI Style Panoramik Cam Tavan: 162.900 TL

i20 1.4 MPI Elite Smart Panoramik Cam Tavan: 169.600 TL

Jaguar

E-Pace 2.0 P250 AWD S: 664.774 TL

E-Pace 2.0 P250 AWD R-Dynamic S: 711.162 TL

E-Pace 2.0 P250 AWD R-Dynamic SE: 788.476 TL

Jeep

Renegade 1.3 Turbo 4x2 Longitude: 237.900 TL

Kia

Rio 1.25 CVVT Cool: 130.900 TL

Rio 1.25 CVVT Elegance Tekno: 141.900 TL

Land Rover

Discovery Sport 2.0 TD4 S: 700.854 TL

Discovery Sport 2.0 TD4 SE: 747.242 TL

Discovery Sport 2.0 TD4 R-Dynamic S: 747.242 TL

Discovery Sport 2.0 TD4 R-Dynamic SE: 793.630 TL

Discovery Sport 2.0 TD4 HSE: 862.697 TL

Discovery Sport 2.0 TD4 R-Dynamic HSE: 909.085 TL

Lexus

CT 200h Comfort: 318.500 TL

CT 200h Comfort Plus: 341.466 TL

CT 200h F Sport: 375.607 TL

CT 200h Executive: 405.264 TL

Mercedes-Benz

A Serisi Hatchback 180 Style: 289.500 TL

MINI

Cooper Hatchback 1.5 Pure: 231.700 TL

Cooper Hatchback 1.5 Classic: 260.077 TL

Cooper Hatchback 1.5 Signature: 277.652 TL

Cooper Hatchback 1.5 Iconic: 337.252 TL

Nissan

Micra 1.0 IG-T Visia: 151.300 TL

Micra 1.0 IG-T Tekna: 173.400 TL

Micra 1.0 IG-T Platinum: 185.100 TL

Micra 1.0 IG-T Platinum Premium: 194.600 TL

Opel

Corsa 1.2 Essential: 135.800 TL

Corsa 1.2 Enjoy: 137.900 TL

Corsa 1.2 Edition: 137.900 TL

Corsa 1.2 Innovation: 143.100 TL

Peugeot

301 1.5 Blue HDI: 158.900 TL

301 1.5 Blue HDI Allure: 160.900 TL

Renault

Clio Hatchback 0.9 TCe Joy: 114.900 TL

Seat

Ibiza 1.0 EcoTSI Start&Stop Style: 166.000 TL

Skoda

Scala 1.0 TSI: 199.000 TL

Smart

ForTwo EQ 60KW Passion: 196.100 TL

Ssangyong

Musso Grand 2.2 D 4x2 Platinum: 210.000 TL

Suzuki

Swift 1.2 Dualjet GL Tek Renk: 167.900 TL

Swift 1.2 Dualjet GLX Tek Renk: 177.900 TL

Swift 1.2 Dualjet GLX Çift Renk: 179.900 TL

Toyota

Yaris 1.0 Life: 120.150 TL

Volkswagen

Polo 1.0 Trendline: 158.000 TL

Polo 1.0 TSI Comfortline: 157.800 TL

Polo 1.0 TSI Highline: 212.300 TL

Volvo

XC40 1.5 T3 Momentum: 360.320 TL

XC40 1.5 T3 Inscription: 409.880 TL

XC40 1.5 T3 R-Design: 426.966 TL