Encazip.com: Ticari taşıt kredisi borçlanmaları arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre bireysel ve ticari toplam taşıt kredisi borçlanmaları ağustos ayında 276 milyar 781 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttı.

Araçlarda yeni dönem başladı. Otomobillerde güvenlik paketini zorunlu hale getiren yürürlük 31 Ağustos’tan itibariyle devreye girdi. Araç firmaları çeşitli kampanya ve indirimlerle bu yürürlük devreye girene kadar satışlarına devam etti. Peki, bu durum taşıt kredilerine nasıl yansıdı? Karşılaştırma sitesi encazip.com, taşıt kredilerindeki borçlanmaları araştırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre, ağustos ayında bireysel ve ticari taşıt kredilerinde toplam borçlanma 276 milyar 781 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Bireysel taşıt kredilerinde borçlanma 82 milyar 198 milyon TL olurken, ticari taşıt kredilerinde 194 milyar 583 milyon TL oldu. Haziran ayından bu yana ticari taşıt kredilerinde borçlanma artarken, bireysel taşıt kredilerinde düşüş yaşandığı görüldü.

Ticari taşıt kredilerinde borçlanma TL bazında arttı

BDDK verilerine göre, ağustos ayında bireysel ve ticari toplam taşıt kredisi borçlanmaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,65 artarak 276 milyar 781 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 201 milyar 82 milyon TL idi. Ticari taşıt kredilerinde borçlanma ağustos ayında 194 milyar 583 milyon TL oldu. Haziran ayından bu yana ticari taşıt kredileri borçlanmalarında artış yaşandığı gözlendi. 21 Haziran’da açıklanan BDDK verilerinde 182 milyar 124 milyon TL olan borçlanmaların, 26 Temmuz’da 188 milyar 894 milyon TL, 29 Ağustos’ta 194 milyar 583 milyon TL olduğu görüldü. Bireysel taşıt kredilerinde ise düşüş yaşandı. 21 Haziran’da açıklanan BDDK verilerinde bireysel taşıt kredileri borçlanmaları 90 milyar 3 milyon TL iken, bu rakam 26 Temmuz’da 86 milyar 738 milyon TL’ye, 29 Ağustos’ta ise 82 milyar 198 milyon TL’ye geriledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 23,6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 23 Eylül’de yayınlandığı ağustos ayı verilerine göre, ağustos ayında 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,7'sini motosiklet, yüzde 31,3'ünü otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayındaki verilerde Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 39,3 artmıştı. Ağustos ayı verilerinde ise düşüş yaşandığı gözlendi. Ağustos verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 23,6 azaldı. Bir önceki aya göre otobüste yüzde 27,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 20,0 artarken otomobilde yüzde 39,2, kamyonda yüzde 27,9, kamyonette yüzde 24,6, traktörde yüzde 18,9, minibüste yüzde 10,9 ve motosiklette yüzde 10,9 azalış gözlendi.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 0,2 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin verilerine göre, Türkiye 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 0,2 oranında artarak 762.152 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 3,0 oranında artarak 605.639 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9,5 azalarak 156.513 adet oldu.