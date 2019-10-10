Endüstrinin kalbi Bursa’da atacak

10 Ekim 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Organizasyonla ilgili bilgi vermek için düzenlenen basın toplantısına Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan katıldı.

Hüseyin Durmaz, 12-14 Kasım tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek organizasyona aralarında Jaguar, Land Rover, BMW, Daimler, Hyundai, Peugeot, General Motors, Mc Laren, MAZ-MAN, İrizar gibi dünyanın önde gelen üreticilerinin katılacağını söyledi. Organizasyonda 28 ülkeden 120 yabancı firmanın OEM ve TİER-1 seviyesinde yer alacağını belirten Durmaz, Türkiye’den 100 civarında üretici firma ile Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu yetkililerinin de katılarak ikili iş görüşmelerinde bulunacağını söyledi. Hüseyin Durmaz, “Etkinliğimiz otomotiv ana üreticileri ve tedarik sanayi üreticilerine yönelik imalat yapan firmaların uluslararası ikili iş görüşmeleri etkinliğidir. Randevulu iş görüşmeleri yapılacak. Araç üreticileri isterlerse kendi tedarikçileri ile birlikte workshoplar düzenleyebilecek. Bu etkinliğin Bursa’da yapılacak olması, her anlamda ülkemize olan güvenin önemli bir göstergesidir. Türkiye ekonomisinin istikrarından tutun da pek çok bölgesel karışıklıklara karşı Türkiye’nin bir huzur adası olduğunun göstergesidir” dedi.

Toplantıda konuşan OİB Başkanı Baran Çelik de Bursa’nın Türkiye’nin otomotiv üretim üssü olduğuna işaret ederek, endüstride yaşanan dönüşümde Türkiye’nin öncü rol oynayabileceğini vurguladı. Otomotiv endüstrisinin tek başına Türkiye ihracatının 5’te birini gerçekleştirdiğine dikkat çeken Çelik, tedarik endüstrisinin ise 11 milyar dolarlık ihracat yaptığına değindi. Baran Çelik, “Otomotiv endüstrimiz 2018 yılı itibariyle 31,6 milyar USD’lik ihracat rakamına ulaşmış durumdadır ve 2019 yılında bir kez daha 30 milyar USD’nin üzerinde bir ihracata imza atacağımızı öngörüyoruz. Gerçekleştirdiği ihracatla 13 yıldır Türkiye’nin lokomotifi olan endüstrimiz, Avrupa’nın ikinci büyük ticari araç üreticisi olmasının yanı sıra, dünyanın 15. Avrupa’nın ise 5. Büyük motorlu araç üreticisi konumunda yer almaktadır. Türkiye’deki otomotiv ana sanayi ve tedarik endüstrisi yüksek üretim kalitesi ile tüm dünyaya ihracat yapabilecek kapasiteye sahiptir. Günümüzde dünya otomotiv endüstrisi büyük bir dönüşümden geçmektedir. Ülkemizin ihracat şampiyonu otomotiv endüstrisinin dünyada yaşanan bu dönüşümden uzak kalması düşünülemez. Bu nedenle bu tarz sektörel etkinliklerin çok önemli olduğunuz düşünüyor ve bu yıl 2.si düzenlenecek Automotive Meetings etkinliğine OİB olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

OSB yönetimlerinin görevinin bölgelere iyi bir altyapı sağlamanın yanı sıra, bölgedeki firmaların ticaretine katkı sağlamak da olduğunu belirten BOSİAD Başkanı Rasim Çağan ise, Automotive Meetings – Bursa etkinliğinin üç konuda firmalara büyük faydalar sağlayacağını dile getirdi. Çağan, “Bu etkinlikle, fuara katılan firma temsilcileri, birebir ilişki kurma fırsatı yakalayarak, yeni iş imkanları bulabilirler. Sektörde lider konumda olan firmaların sunumlarıyla, otomotivde yaşanan son gelişmeleri birinci elden öğrenme fırsatı yakalayabilirler ve bu etkinlik Bursa’nın tanıtımı için de oldukça önemli olacaktır” şeklinde konuştu.

Bu önemli etkinliğe Bursa’nın ev sahipliği yapmasının ve bu organizasyon için sanayicilerin bir araya gelmesinin, Bursa için büyük bir kazanım olduğuna dikkat çeken BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de, şu ifadeleri kullandı; “Bursa, Türkiye’de önemli ilklere imza atan bir şehir. Bu anlamda gerçekleştirilecek olan organizasyonu oldukça önemsiyoruz. BEBKA olarak, bölgemizde Ar – Ge sürecini tamamlamış 125’i aşkın firmaya, TÜBİTAK – MAM’la birlikte gerçekleştirdiğimiz işbirliği çalışmamız oldu. Firmalarımızın gelişen teknolojiye ayak uydurması ve ileri teknoloji üretime yönelmesi için elimizden gelen destekleri sunuyoruz. Bunun yanı sıra Bursa’nın önemli paydaşlarıyla birlikte, mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve girişimciliğin geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”