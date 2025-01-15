Engelli araç ÖTV istisnasının detayları açıklandı! Araç 10 yıldan önce elden çıkarılırsa...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre, ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a yükseltildi. Bu kapsamda alınan araçları elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Söz konusu istisnadan yararlanıp yararlanılmadığı, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinde yer alan "İnternet Vergi Dairesi-Sorgulamalar-Engellilik İstisnası Bilgileri" bölümünden öğrenilebilecek.

Yerli katkı oranı yüzde 40'ın altında olamaz

Yerli katkı oranının tespitinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel motorlu araçlar yerli katkı oranı beyanları esas alınacak. Motorlu araç ticareti yapan tarafından beyan edilen yerli katkı oranının yüzde 40'ın altında olduğunun tespiti halinde zarara uğratılan vergi, cezası ve gecikme faiziyle birlikte, malul veya engellinin sorumlu tutulduğu durumlar hariç, motorlu araç ticareti yapanlardan alınacak.

10 yıl sınırına dikkat!

İstisna kapsamında alınan araçların ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra satılması veya devrinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak, ilk iktisabı yapılan taşıtın 5 yıl geçtikten sonra satışı veya devri, taşıtın ilk iktisap tarihinden 10 yıl geçmedikçe malul ve engelliye istisnadan tekrar yararlanma hakkı sağlamayacak.