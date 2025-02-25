EPDK Ocak ayı verilerini paylaştı: Elektrikli araç sayısında artış sürüyor

Elektrikli araç şarj soket sayısı geçen ay önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 26 bin 941'e yükselirken, Aralık 2024'te 185 bin 513 olan elektrikli araç sayısı da aynı dönemde 198 bin 2'ye ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ocak ayına ilişkin 'Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri' raporu elekrikli araçlara artan ilgiyi gözler önüne sereken, şarj istasyonları toplam kurulu gücüde ocakta önceki aya göre yüzde 4,5 artışla 1814 megavat oldu.

Soket sayısı 27 bine yaklaşıyor

Ocakta toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 3,4 artışla 26 bin 941'e çıktı. Bu rakam, Aralık 2024’te 26 bin 46 olarak kayıtlara geçmişti. Aynı dönemde, AC şarj soket sayısı 15 bin 714’ten 16 bin 125'e, DC şarj soket sayısı ise 10 bin 332’den 10 bin 816'ya yükseldi.