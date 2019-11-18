Erkurt Holding, Ford’un Q1 belgesini üçüncü kez aldı

18 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Ford’un, ürün kalitesinin global şartlara ve standartlara uygunluğunu Q1 Sertifikası ile belgelendirdiği Erkurt Yalıtım, Erkurt Holding’in bu belgeyi alan üçüncü üretim merkezi oldu. Ford Otosan ve Erkurt Holding yönetiminin katılımıyla Erkurt Yalıtım fabrikasında, Ford Q1 plaketi ve bayrağı takdim töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Ford Otosan STA Müdürü Fatih Aydoğdu: “Bizler Ford Otosan ve Erkurt olarak, bugün birlikte buradayız. Çünkü Q1 olarak adlandırılan Ford’un en üst seviyedeki kalite ödülünü aldınız. Bu ödül sadece kalite anlamına gelmiyor, sürdürülebilirlik ve ikmal açısından da Erkurt’un, Ford ve Ford Otosan nezdinde tercih edilen bir numaralı imalatçılar kategorisinde yer aldığı anlamına geliyor” dedi. Ford Q1 plaketi ve bayrağının tesliminin ardından, bu başarıda esas emeği olan Erkurt Yalıtım çalışanları ile beraber, Q1 logolu pasta kesim seremonisi yapıldı.

Erkurt Holding’in hedefi dünya markası olmak

41 yıldır otomotiv sektörü başta olmak üzere, farklı sektörlere gürültü ve titreşim kesiciler (akustik), ısı kalkanı, iç ve dış giydirme bileşenleri üreten Erkurt Holding, entegre yapısıyla kendi bünyesindeki şirketler ile taşıt araçlarına üretim yaparak çeşitliliğini her geçen gün arttırıyor. 2018 yılında, Cezayir’de Formfleks Algeria fabrikasını kurarak yurt dışındaki ilk yatırımını gerçekleştiren Erkurt Holding, “yenilikçi ve kaliteli üretim” prensibiyle alanında bir dünya markası olmayı hedefliyor. Bugün uluslararası iş birliklerinin de yer aldığı 12 şirketiyle faaliyet gösteren Erkurt Holding’in ilk şirketi olan Erkurt Yalıtım, otomotiv ve beyaz eşya sektöründeki lider kuruluşlara ses, ısı izalatörleri ve iç trim parçaları üretiyor. Otomotiv sektöründe Ford, Tofaş-Fiat, Oyak Renault, Mercedes, Honda, Isuzu, BMC, Türk Traktör gibi ana sanayilere üretim yapan Erkurt Yalıtım; beyaz eşya sektöründe ise Vestel, Arçelik, B/S/H, Candy Hoover ve Gorenje gibi firmalara üretim yapıyor.