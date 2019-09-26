Faiz indirimi otomotivde heyecan yarattı

26 Eylül 2019

Aysel YÜCEL / İSTANBUL

Yılın ilk sekiz ayında yüzde 46 daralan otomotiv pazarında kamu bankalarından satışları artırmaya yönelik destek geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdi.Üç bankadan yapılan ortak açıklamaya göre, özel taşıt kredisi kapsamında binek araçlar için 50-120 bin TL arasında 18-36 ay için, ticari araçlarda ise 72-120 bin TL arasında 30-60 ay için yüzde 0.49-0,69 faiz uygulayacak. Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek.

Açıklamada, "Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullarla finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir” denildi. Anlaşmalı firmalar binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa olarak belirlendi. Kampanya dönemi 01 Ekim 2019 - 31 Aralık 2019 olacak.

Faiz indirimini memnuniyetle karşılayan sektör temsilcileri, pazarın bir miktar da olsa hareketleneceğini ve yıl sonunda 450 bin adet rakamının yakalanması için destekleyici olacağını ifade ediyor.

OSD: Maliyetin bir kısmını şirketler karşılayacak

Kamu bankalarının otomotiv sektöründe yerli üretime özel kredi faiz oranları sağlamasıyla ilgili görüşlerini bildiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Kredi faizlerinin düşmesi otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Bu aslında biraz geç kalınmış bir destek ama önemli de bir adım. Tabi bu uygulamada maliyetin bir kısmını bankalar bir kısmını da şirketler karşılayacak. Bu durum, 2018 Ağustos’undan bu yana yükselen döviz, enflasyon ve dolayısıyla kredi faizleri nedeniyle 2017 yılına göre %60 oranında küçülen iç pazarda, düşük faizli kredi beklentisi nedeniyle bir hareketlilik sağlayacaktır. Ancak beraberinde, zaten kârsız satış yapan firmalara ilave malî yük de getirecektir. Günün sonunda ise satışların canlanması ve satışlarda artış beklentisi, özellikle servis girişlerinde sektöre çok ciddi bir fayda sağlayacaktır” dedi.

OYDER: Özel bankalardan da tüm markalar için destek bekleniyor

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, kamu bankalarının faiz indirimi ile ilgili açıklamalarına yönelik değerlendirme yaparak, “Otomotiv Sektörünün 2018 Haziran ayından bu yana sürekli gerilemesinin ana nedenlerinden birisi de faiz oranlarının yükselmiş olmasıydı. Araç satışlarının yarısından fazlasını taşıt kredileri ile yapan bir sektör için kredi faiz oranları ve kredi taleplerinin onaylanması konuları hayati önem arz ediyor. 1.5 yıldır süregelen yüksek faiz dönemin sonunda aylık taşıt kredisi faizleri yüzde 3.1 seviyelerinden yüzde 1.5 seviyelerine kadar gerilemişti. Bu bile tüketicilerin araç alımına vesile olmaya başlamıştı ancak uzun yıllardır bu ticareti gerçekleştiren şirketler olarak şunu biliyorduk ki yüzde 1’in altındaki kredi oranları talebi hareketlendirecek sınırdır. Bu sebeple geçtiğimiz günlerde otomotiv sektör dernekleri olarak Hükümetimizin ekonomi yönetimi ile görüşerek bu talebimizi de kendilerine iletmiştik. Bu süreçte Merkez Bankamızın gerçekleştirdiği faiz indirimleri ve bu politikaların devam edeceği sinyallerini de takdir ile karşılamaktaydık. Geçtiğimiz hafta otomotiv dernekleri bir araya gelerek Bankalar Birliği Başkanımız ile yaptığımız görüşmede otomotiv sektörünün beklentilerini kendileri ile paylaşarak, tüketicilerin beklediği oranları ve kredi taleplerinin bankalarımız tarafından onaylanması ile ilgili düşüncelerimizi paylaştık. Kendileri bu konuda devlet bankaları olarak öncülük etmek istediklerini belirterek çalışmalara başlamışlardı. Bugün geldiğimiz noktada öncelikle devlet bankalarımız öncülüğünde başlayan düşük faizli taşıt kredisi kampanyalarını özel bankalarımızın da tüm markalarımız ile beraber takip edeceğini düşünüyoruz. Özellikle yılın son 3 ayına girdiğimiz bu dönemde gerçekleşen bu çok değerli kampanyanın tüketicilerimiz için çok büyük avantajlar taşıdığını düşünüyoruz.”

Toyota: Satışlara olumlu yansıyacak, biz de dahil olacağız

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, kamu bankalarının özellikle yerli üretimi desteklemek ve sektörü hareketlendirmek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptığı işbirliğini olumlu karşıladıklarını belirterek, “1 Ekim tarihinde başlayıp yılsonuna kadar sürecek faiz indirimi, otomotiv sektörünü son çeyrekte hareketlendirecek ve satışlara olumlu yansıyacak. Hatta bayilerimizden aldığımız bilgilere göre bu kampanyanın olumlu ektilerini şimdiden görmeye başladık” dedi.

Markalar farklı modellerine göre farklı oranlarda bu kampanyaya dahil olacaktır” diyen Bozkurt, “Toyota olarak farklı modellerimiz için yaptığımız çok cazip kampanyalar ile biz de bu kampanyada yer alacağız. Bu konuda geniş kapsamlı ve müşterilerimizin yararına olacak şekilde hazırlanıyoruz. Hatta diğer markalar bu kampanyaya ekim ayında başlarken, Toyota olarak “0” finansman oranını biz şimdiden devreye aldık. Bazı modellerimizde devreye aldığımız “0” finansman oranı ile birlikte kamu bankalarının sunduğu yüzde 0.69 cazip finansman oranına denk bir oranı biz de yarından itibaren müşterilerimize sunmaya başlıyoruz” diye konuştu.

Renault: Pazarı 450 bin seviyesine taşıyabilir

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Üç kamu bankasının Türkiye’de üretilen modellerin taşıt kredisi faizini yüzde 0.49 - 0.69’a çekmesi haberini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, ülkemize ihracat, üretim ve istihdam açısından en yüksek katmadeğeri yaratan otomotiv sektörüne verilen çok önemli bir destektir. Merkez Bankası'nın faiz indirim adımını takiben açıklanan bu paket, iç pazarı canlandıracak ve finansmana erişim kolaylığı sağlayacaktır. 1 Ekim 2019’da başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek bu kampanya, tüketiciye ödeme kolaylığı sunması açısından da çok büyük önem arz ediyor. Faiz oranlarının düşmesinin çok önemli çünkü Türkiye’de satılan her 100 otomobilin asgari 60’ı kredi ile satılıyor. Bu yüzden kredi faizlerinin tüketicinin finanse edebileceği aylık ödeme seviyesine gelmesi çok memnuniyet verici bir gelişme. Bu gelişmenin 2019 yılı toplam pazarının 450 bin seviyesine taşıma olasılığı yüksek."

Hyundai: İkinci el piyasasını da hareketlendirecektir

Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel de faizlerde son dönemlerde yaşanan düşüş trendinin otomotiv satışları üstünde olumlu etkisi olduğunu gözlemlediklerini kaydederek, "Buna paralel olarak, bugün devlet bankalarının açıkladığı özel kredi faiz oranları da otomotiv sektöründe satışlara olumlu katkı yapacaktır. Müşterinin menfaatine yönelik yapılan bu faiz indirimi, sıfır araçlar kadar ikinci el piyasasının da hareketlenmesini beraberinde getirecektir." ifadelerini kullandı.

Yerli araçlar için yapılan bu uygulamanın, sanayinin ilerlemesi için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Berkel, "Satışların artması, iç pazar için yapılan üretimin de artmasını sağlayacaktır. Bu ve benzeri desteklerin önümüzdeki dönemlerde devam ettirilmesi, öncelikli olarak Türkiye ekonomisine ve lokomotif sektörlerden biri olan otomotiv endüstrisine de olumlu katkı yaratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Karsan: Ticari araç pazarına kaldıraç olacak

Kamu bankaları otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ticari araç pazarının son 8 ayda ortalama yüzde 50 daraldığını hatırlatarak, “Türkiye iyi bir ticari araç üreticisi. Kamu bankalarının Türkiye’de üretim yapan markalarla yaptığı söz konusu işbirliği, son 3 ayda iç pazara önemli ölçüde hareketlilik getirecektir. Finansmana ulaşmada zorluk yaşayan ticari araç müşterilerinin son 3 ayda satın almaya yöneleceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca yüzde 0,49-0,69 faiz uygulaması iç pazarda ticari araçlar için kaldıraç olacaktır” dedi.

Cardata: 450-500 bin seviyesini görmek artık muhtemel

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata'nın Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ise “Faiz indirim kararıyla 0 km satışlarda iç pazar canlanacaktır. Böylelikle şu ana kadar sıkıntılı olan finansmana erişim de kolaylaşacak. Sektör son 3 ayda hareketlenecek. 0 km satışları artacaktır, 0 km pazarının 450-500 bin seviyesini görmesi artık muhtemeldir. 2.El fiyatları bu şartlarda kademeli olarak düşecektir ve 2. El satışları artacaktır. 2.El satışları böylece zarar görmeyecek. Eğer bu faiz indirimi yerine ÖTV indirimi gelseydi 2.El satışları büyük zarar görürdü” açıklamasını yaptı.

EBS Danışmanlık: Faiz oranı yetmez, alım gücü düşen vatandaşa kriterler esnetilmeli

Türkiye'de otomotiv pazarına ilişkin analizler yapan EBS Danışmanlık'ın Genel Müdürü Erol Şahin, tek başına faiz oranı yetmeyeceğini, alım gücü düşen ve ödemelerde zorluk yaşayan vatandaş için mutlaka kriterlerin esnetilmesi gerektiğini dile getirerek, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “İlk 8 aylık dönemde otomobil pazarı yüzde 43.94, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 51.86 daraldı. Aynı dönemde devletin elde etmiş olduğu ÖTV tahsilatı da 2018 yılı ilk 8 aya göre yüzde 66.20 düşerek 5.97 milyara geriledi. Rakamlar bize gösterdi ki ÖTV teşviki devlet açısından hedefe ulaşmadı. Devletin bu teşviki uygularken ana hedefi hem sektörü canlandırmak,hem de bütçeye koymuş olduğu 2019 yılı 24 Milyarlık Motorlu Taşıtlardan alınan ÖTV gelirini maksimum seviyede yakalamaktı .Pazarın en hareketli olduğu son 3 aylık dönemde kredi faizlerinin %0.49-%0.69 seviyesine indirilmesi bu açıdan önemlidir .Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Birincisi sadece yerli üretim araçlara uygulanmakta ki cari açığı yani ithalatı arttırıcı bir etken olmasın. İkincisi ise tüm markaları ve modelleri kapsamadığı. Benzer oranları markalar zaten kısıtlı bütçelerle kendi finans kuruluşları ile yapmaya çalışıyordu, ancak tecrübe ile sabit olan bir gerçek var ki, vatandaş her zaman devletten gelen desteklere karşı daha duyarlı ve inandırıcı bulmakta.Bizim açımızdan kredi faiz oranları kadar önemli olan nokta bankaların kredi verirken uygulayacakları kriterler olacaktır. Çünkü bugün kredi ret oranları %85-90 sevilerinde. Bu destek kapsamında kredi verme kriterleri ne ölçüde esnetilecek? Beklenti kredi derecelendirme puanı 600-1000 arasında olan tüketiciler için ek kolaylıklar sağlanmayacak ise amacına ulaşması zor olacaktır.”

Kamu bankalarından otomotive özel kredi