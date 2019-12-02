FCA, otomatik şanzıman için ZF'yi tercih etti

02 Aralık 2019

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Fiat Chrysler (FCA), otomatik şanzıman tedarikçisi olarak ZF'yi seçtiğini açıkladı. 2022'de seri üretime başlayacak olan yeni ve dördüncü nesil şanzımanın ana üretim tesisi, ZF’nin Saarbruecken’deki fabrikası olacak. Şirket ayrıca gelecekte ABD ve Çin de dahil olmak üzere başka yerlerde de bu teknolojinin üretimine başlamayı planlıyor.

ZF’nin CEO'su Wolf-Henning Scheider büyük siparişle ilgili şunları söyledi: “FCA tarafından küresel şanzıman tedarikçisi olarak gösterilmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu sipariş, yeni 8HP için alınan ikinci büyük siparişimiz, hibrit ve plug-in hibrit teknolojilerine odaklanma ve bu alanlarda cazip ürünler geliştirme stratejimizi doğruluyor.”

Elektrifikasyon için optimize edilmiş

Yeni 8 vitesli otomatik şanzıman, hemen hemen tüm segment araçlarla uyumlu ve de motorun önde ve yatay şekilde konumlandırıldığı tüm araçlara entegre edilebilecek esnekliktedir. ZF’nin mevcut 8HP şanzımanın üzerine geliştirdiği yeni şanzımanının teknik bir yeniliği de elektrikli sürüş entegrasyonudur. Bununla ZF, müşterilerini CO2 azaltma hedeflerine ulaşmalarını da destekliyor. Bu modüler şanzıman konsepti ile üreticiler pazar gereksinimlerine çözüm sağlayabilme esnekliği sağlayabilecekler ve bir şanzıman seçeneğinden diğer bir şanzıman seçeneğine kolayca geçiş yapabilecekler.

İki firma arasındaki bu anlaşma ZF’nin küresel üretim ağının önemini vurgulamaktadır. Henüz birkaç ay öncesinde ZF, tarihindeki en büyük sipariş kapsamında BMW ile en yeni nesil 8HP şanzımanının teslimatı için sözleşme imzalamıştı.