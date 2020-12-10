Fiat Egea fiyat listesi yayımlandı

Pandemi nedeniyle vatandaşlar toplu taşıma yerine hususi otomobillerle seyahat etmeyi tercih ediyor. Kasım ayında otomobil satışlarında yaşanan düşüşün ardından, yıl sonunun etkisiyle otomobil fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Bu durum otomobile olan talebi de artırıyor.

Bu süreçte en çok tercih edilen markalardan biri Fiat olurken, grubun Türkiye'de üretimi yapılan Egea modeli en çok ilgi gören otomobil modellerinden oldu. Aralık ayı ile birlikte Fiat markası Fiat Egea fiyat listesini yayımladı.

Fiat Egea fiyat listesine bakıldığında Egea Sedan modeli 123 bin 900 liradan, Egea Hatchback 143 bin 900 liradan, Egea Station Wagon ise 182 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Aralık 2020 Fiat Egea fiyat listesi

Fiat Egea Sedan Easy: 123.900 TL

Fiat Egea Sedan Urban Plus: 140.900 TL

Fiat Egea Sedan Mirror: 144.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge Plus: 219.900 TL

Fiat Egea Hatchback Street: 143.900 TL

Fiat Egea Hatchback Urban Plus: 152.900 TL

Fiat Egea Hatchback Mirror: 157.900 TL

Fiat Egea Hatchback S-Design: 222.900 TL

Fiat Egea Hatchback Sport: 284.900 TL

Fiat Egea Station Wagon Street: 182.900 TL

Fiat Egea Station Wagon Urban Plus: 219.900 TL

Fiat Egea Station Wagon Mirror: 224.900 TL

Fiat Egea Station Wagon S-Design: 227.900 TL