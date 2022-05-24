Fiat fiyat listesi: En ucuz Fiat otomobil ne kadar oldu?

İtalyan otomotiv devi Fiat S.p.A. bünyesinde çok sayıda otomotiv markasını barındırıyor. Fiat markasının yanı sıra Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Chrysler, Dodge, Jeep, Iveco ve Ferrari gibi markalar bu grubun bünyesinde yer alırken, Türkiye'de grubun en ilgi gören markası ise Fiat oluyor.

Fiat otomobillerin tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasında marka bilinirliğinin yanı sıra yaygın servis ağı ve rakiplerine göre ekonomik olan fiyatları olurken, COVID-19 pandemisi ile birlikte Fiat araba fiyatları da hatırı sayılır oranda yükseldi.

Türkiye'de Türk lirasının döviz birimleri karşısında değer kaybetmesinin sonucunda otomobil fiyatları erişilmesi giderek güç noktalara gelirken, yerli üretim araba fiyatları ithal araba fiyatlarına göre hala oldukça ekonomik durumda.

Fiat bünyesinde pazara sunulan ve Türkiye'de üretimi yapılan Egea modeli, iç piyasada büyük ilgi gören modeller arasında yer alırken, Fiat markasının en ekonomik modeli de yine Egea'nın sedan kasası konumunda.

Fiat fiyat listesi göz önüne alındığında Egea modelleri Sedan, Cross, Cross Wagon, Station Wagon ve Hatchback tasarımları ile tüketicilere sunulurken, bu modeller arasında en ucuz araba fiyatı 303 bin 900 TL ile Sedan görev tasarımına sahip araçta durumunda.

Sedan gövdeler 303 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunulurken, Cross 359 bin 900 TL, Cross Wagon 479 bin 900 TL, Hatchback 325 bin 900 TL, Station Wagon ise 457 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

Fiat araba fiyatlarında en uygun model olan Egea'nın yanı sıra, 500L, 500X ve Panda modelleri de çeşitli fiyat aralıkları ile tüketicilere sunuluyor.

500L modeli Cross ve Cross Plus donanım seçenekleri ile piyasada yer alırken, Cross'lar 549 bin 900 TL'den, Cross Plus'lar ise 566 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

500X modeli ise Cross ve Soft Top gövde seçenekleri ile yetkili satıcılarda tüketicilerin karşısına çıkıyor. 500X Cross 674 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılırken, Soft Top görevdesi ise 704 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Panda modelinde ise üç farklı donanım bulunuyor. Urban donanımı 362 bin 900 TL'den, Cross donanımı 395 bin 900 TL'den, Cross 4X4 donanımı ise 462 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.