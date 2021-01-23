Fiat Panda Cross, 'Yılın En İyi Crossover'ı' seçildi

Fiat Panda Cross, her yıl İngiltere'nin "4x4 Magazine" dergisi tarafından düzenlenen 4x4 Ödülleri'nde dördüncü kez "En İyi Crossover" seçildi.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında 40'ıncı yılını kutlayan Panda, 4x4 uzmanlarından oluşan jüri üyelerinden arazi kabiliyeti, sürüşü ve motoruyla tam puan aldı. 2004 yılında segmentinde "Yılın Otomobili" ödülünü kazanan ilk otomobil olan Panda; 5 bin 200 metre yüksekliğe tırmanan ve Everest ana kampına ulaşan ilk şehir otomobili ve 4WD teknolojisine sahip ilk şehir otomobili ödülleri de dahil olmak üzere başarı hikayesine bir yenisini daha ekledi.

Panda, Avrupa pazarında kendi segmentinde yüzde 18 pay alarak; tarihin en yüksek pazar payına ulaştı.

İngiltere'nin köklü yayınlarından 4x4 Magazine tarafından düzenlenen "Yılın 4x4 Ödülü", 25 yılı aşkın süredir sektöre yön veriyor. 4x4 uzmanlarından oluşan jüri, bu sınıfta yer alan araçları konfor ve kaliteden arazi performansına, satın alma ve sahip olma maliyetlerine uzanan geniş bir perspektifte değerlendiriyor.