Fiat-Peugeot birleşme görüşmesine onay çıktı

31 Ekim 2019

Konuya yakın kaynaklara göre, Peugeot (PSA) Yönetim Kurulu'nun ardından Fiat Chrysler Yönetim Kurulu da iki şirket arasındaki birleşme görüşmelerinde ilerlenmesine onay verdi.

Gerek PSA gerekse Fiat Chrysler birleşme görüşmeleri konusunda henüz resmi bir duyuru yapmadılar.



Peugeot ile Fiat Chrysler'in birleşmeleri 50 milyar dolar büyüklüğünde bir otomotiv devi ortaya çıkaracak. Peugeot ile birleşmek Fiat Chrysler'e, Peugeot'un daha modern ve esnek araç mimarisine erişme imkanı sağlayacak.

Birleşmeye yönelik görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması halinde oluşacak 50 milyar dolarlık yeni şirketin, dünyanın en büyük otomotiv şirketi olacağı belirtiliyor.

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