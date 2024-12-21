Fiat Topolino, Fiat 500e ve Fiat 600 modellerinde "Kısa Günün Kârı" kampanyası!

Fiat, 2024 yılına yaklaşırken çevrim içi satış kanalına özel bir kampanya başlattı. "Kısa Günün Kârı" adı verilen kampanya, sınırlı sayıda aracı kapsıyor ve 20-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak. Şirket, bu kampanyayla Topolino, 500e ve 600 modellerinde avantajlı fiyatlar sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Topolino modellerinde 94 bin TL indirim

Fiat’ın ikonik modeli Topolino’nun Plus Paket ve Dolcevita versiyonları, Aralık ayı liste fiyatları üzerinden 94 bin TL indirimle satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında Topolino Plus Paket versiyonu 405 bin 900 TL, Dolcevita versiyonu ise 395 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

500e ve 600 modellerinde fırsatlar

Fiat, elektrikli otomobil segmentindeki 500e modelini de kampanyaya dahil etti. 500e HB modeli 1 milyon 199 bin 900 TL’den, 500e 3+1 modeli 1 milyon 219 bin 900 TL’den, 500e Cabrio modeli ise 1 milyon 239 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Ayrıca, ekim ayında piyasaya sunulan Fiat 600’ün hibrit seçeneği de kampanyada yer alıyor. 600 MHEV Urban modeli, 1 milyon 489 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, çevrim içi satışlar için bir yıllık uzatılmış ek garanti süresi de hediye ediliyor.

Satışlar çevrim içi kanal üzerinden yapılacak

Fiat’ın kampanya kapsamındaki tüm araçları, yalnızca çevrim içi satış kanalı üzerinden gerçekleştirilecek satın almalarda geçerli olacak. Sınırlı sayıda araç için geçerli olan bu fırsat, Fiat’ın çevrim içi alışveriş deneyimini öne çıkarmayı amaçlayan stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.