Fiat’a 20 yılın rekoru ‘kargo’dan geldi

Türkiye’de Bursa Tofaş fabrikasında üretim yapan Fiat, 2020'de son 20 yılın en yüksek pazar payına ulaştı. Fiat markası, yaklaşık 772 bin otomobil ve hafif ticari aracın satıldığı Türkiye pazarında yüzde 17.8 pay alarak ilk sırada yer aldı. Otomobilde pazar payı yüzde 15.1 olurken, hafif ticaride ise bu oran 27.6 oldu. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Son 20 yılın en yüksek pazar payına ulaşmamızda Egea modelimiz lokomotif oldu ama Doblo’nun etkisi de büyük” dedi. Aytaç, pandemiyle birlikte kargo pazarındaki büyümenin doblo satışlarına doping etkisi yaptığını söyledi.

Tofaş’ın 2015 yılının sonunda seri üretimine başladığı ve geçtiğimiz yılın sonunda yenilenen Egea Model Ailesi, Türkiye’de satışa sunuldu. 5. yılında da Türkiye’nin en çok satılan modeli olan Fiat Egea, sınıfının en iyi teknolojileri ve Firefly motor seçenekleriyle tamamen yenilendi. Ocak ayından itibaren Fiat showroomlarında yerini alan yeni Egea Ailesi’nde, Sedan modeli ise 130 bin 900 TL’den başlıyor.Model Ailesi’nin, Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine ek olarak geçen yıl tanıtım lansmanı yapılan Fiat’ın ilk crossover modeli Egea Cross, ilk altı ay sadece manuel vitesle üretilecek, 154 bin 900 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunulacak. Egea Cross, ilk 100 müşteri için aynı zamanda Fiat’ın online satış kanalı üzerinden de rezerve edilebilecek.

Egea Cross, Egea Hatchback’ten 7 cm. daha yüksek. Yenilenen Egea ve Egea Cross, motor gamına eklenen, yepyeni 100 HP gücünde 1.0 litrelik Firefly T3 motorla dikkat çekiyor. FireFly Turbo motor ailesinin bir parçası olan 1.0 Firefly T3, düşük tüketim ve emisyon değerlerini, daha çok güç ve tork ile birleştirerek üstün performans sunuyor. Euro 6D final uyumlu Multijet dizel motorlar ise 1.3 litre 95 HP ve 1.6 litre 130 HP (daha önce 120 HP) olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuyor.

Hedef, pazar payını korumak

Altan Aytaç, “Egea Cross ile Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı ve tercih ettiği yeni bir segmente giriyoruz. Model Ailesi’nin, Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine ek olarak Crossover gövdeli “Egea Cross” ile ailenin daha da güçlenecek zirvedeki yerini koruyacağına inanıyoruz” diye konuştu. Bu yıl hedeflerinin pazar paylarını korumak olduğunu vurgulayan Aytaç, toplam pazarda ise 700-750 bin adetlik satış öngördüklerini söyledi.