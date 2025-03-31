Fitch'den otomobil üreticilerine kredi uyarısı

Fitch’in açıklamasına göre, ithal otomobiller ve belirli otomobil parçalarına getirilen tarifeler, küresel otomobil üreticileri üzerinde olumsuz ve eşit olmayan kredi etkileri yaratıyor. ABD hafif araç pazarının yarısı ithal araçlardan oluşurken, en büyük tedarikçilerin sırasıyla Meksika, Güney Kore, Japonya, Kanada ve Almanya olduğu belirtildi.

En büyük zararı Japonya, Güney Kore ve Almanya görecek

Son tarife kararının, Japonya, Güney Kore ve Almanya’da üretilen ve ABD’ye satılan araçları en fazla etkileyeceği vurgulandı. ABD, Kanada ve Meksika’da geniş üretim ağı bulunan firmalar için USMCA (ABD-Meksika-Kanada Anlaşması) kapsamında sağlanan geçici muafiyet bir rahatlama sunsa da sürecin belirsiz olduğu ifade edildi.

Fiyat artışı ve üretim planlarında değişiklik

Otomobil üreticilerinin genel olarak fiyatlarını artırması beklenirken, tarifelerin her marka ve model üzerindeki etkisinin farklı olacağı belirtildi. Bazı üreticilerin %25’lik tarifeleri karşılamak için fiyatlarını yeterince yükseltmekte zorlanabileceği ve bu nedenle üretim ile satış planlarında "acı verici" değişiklikler yapmak zorunda kalabileceği aktarıldı.

Tüketici güveni zayıflayabilir

Daha yüksek otomobil fiyatlarının tüketici güvenini sarsarak satışları baskılayacağı öngörülüyor. Tarifelerin, ithal araçlardan ABD üretimi araçlara olan talebi kaydırabileceği ve bu durumun özellikle Ford gibi ABD merkezli üreticilere fayda sağlayabileceği değerlendirildi.

Tedarik zinciri risk altında

Otomobil parçalarına yönelik tarifelerin etkisinin, tedarik zincirinin karmaşıklığı nedeniyle daha belirsiz olduğu vurgulandı. Artan maliyetlerin yanı sıra, geçiş sürecinde parça tedarikinde gecikmeler yaşanabileceği ve tedarik zincirinde aksaklıklar meydana gelebileceği ifade edildi. Ancak, USMCA’ya uyumlu otomobil parçalarına yönelik tarifelerin ertelenmesinin bu riski geçici olarak hafiflettiği belirtildi.

Üreticiler için kısa vadeli çözümler

Fitch, General Motors gibi büyük otomobil üreticilerinin kısa vadede üretim süreçlerini ayarlayarak tarife etkilerini en aza indirme konusunda bir miktar esneklik alanına sahip olduğunu kaydetti.