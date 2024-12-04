Ford, Bosch, Volkswagen... Avrupa'da otomotiv krizi! Dev şirketler binlerce kişiyi işten çıkarıyor

Avrupa'nın ABD ve Çin'deki otomotiv sektörüne nazaran rekabette geri kalması ve kıtada düşen talep, otomotiv sektörü için zor günleri beraberinde getirdi. Birçok şirket işgücünü azaltmayı planlıyor. Kriz, başta yedek parça olmak üzere tedarikçileri de olumsuz etkiliyor. Krizden etkilenen şirketler arasında Ford, Bosch, Volkswagen ve Michelin gibi büyük firmalar yer alıyor.

Hangi firma kaç kişiyi işten çıkaracak?

Bosch dünya genelinde 5 bin 500 kişiyi işten çıkarırken, üretim tesislerinde de kısa mesaiye gidecek. Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere Avrupa'da 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracak. Buna ek olarak Avusturya ve İngiltere'deki fabrikaları da kapatılabilir.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Alman Volkswagen, Almanya'da en az üç fabrikasını kapatacak. İşten çıkarma planlayan Volkswagen, işçi maaşlarından yüzde 10 kesinti yapacak.

Diğer ülkelerde de durum benzer

İsviçre merkezli otomotiv tedarikçisi Feintool, Almanya'daki tesislerinden birini kapatacak, ülkedeki üretimin çoğunu Macaristan'daki tesisine taşıyacak. Şirket 200 kişiyi işten atacak.

Fransız otomobil parçaları tedarikçisi Valeo, Avrupa'da yaklaşık 1.000 kişiyi işten çıkaracağını, Fransa'da iki tesisini de kapatmayı planladığını bildirdi. Küresel otomotiv üreticisi Stellantis de 26 Kasım'da İngiltere'de bir fabrikasını kapatmayı planladığını duyurdu.

Ford ve Michelin'de de büyük işten çıkarma

ABD merkezli otomotiv firması Ford, maliyeti düşürmek için Avrupa'da 4 bin kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

Fransız lastik üreticisi Michelin de Fransa'daki 2 fabrikasını en geç 2026 yılı başında kapatacak. Bu fabrikalarda 1254 kişi çalışıyor.

Avrupa'da 106 yıllık geçmişe sahip otomobil parça tedarikçisi Johann Vitz GmbH de iflas başvurusunda bulunarak yeniden yapılanma sürecine girdi.