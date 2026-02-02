Ford F-150 için güvenlik alarmı: 1,27 milyon araç geri çağırılabilir!

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford F-150 model kamyonetlere yönelik güvenlik odaklı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

NHTSA'dan yapılan bilgilendirmeye göre inceleme, sürücüye herhangi bir uyarı verilmeden ve sürücü müdahalesi olmaksızın gerçekleştiği bildirilen beklenmedik vites düşürme olayları ile çoğu zaman geçici nitelikte olduğu belirtilen arka tekerlek kilitlenmesi şikayetlerini kapsıyor.

1,27 milyon adet kamyoneti kapsıyor

Kurum, söz konusu teknik sorunlara ilişkin bildirimlerin artması üzerine sürecin başlatıldığını ve soruşturmanın yaklaşık 1,27 milyon adet Ford F-150 kamyoneti kapsadığını duyurdu.

Açıklamada, incelemenin sürüş güvenliği üzerindeki olası etkilerin değerlendirilmesini amaçladığı vurgulandı. Soruşturma kapsamında, ani vites düşürme ve arka tekerleklerin kısa süreli kilitlenmesi gibi durumların araç kontrolü ve trafik güvenliği açısından risk oluşturup oluşturmadığı detaylı şekilde ele alınacak.