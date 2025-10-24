Ford, kâr beklentisini 1 milyar dolar aşağı çekti

Ford, 16 Eylül'de tedarikçisi Novelis’in New York’taki tesisinde çıkan yangının ardından yıllık faaliyet kârı beklentisini 6–6,5 milyar dolara düşürdü.

Daha önce bu rakam 6,5–7,5 milyar dolar aralığındaydı. Yangın nedeniyle alüminyum sac üretimi dururken, Ford ve Stellantis gibi büyük üreticiler tedarik sıkıntısı yaşadı.

Üretimi 50 bin adet artıracak

Ford, en çok satan F-150 ve F-serisi kamyon modellerinin üretiminde aksamalar bekliyor. Bu açığı kapatmak için Michigan ve Kentucky’deki fabrikalarda 1000 kişilik ek istihdam sağlayacak ve üretimi 50 bin adet artıracak.

Yangının etkisi hariç tutulduğunda, Ford’un üçüncü çeyrek sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

2,4 milyar dolar net kâr ve 50,5 milyar dolarlık rekor gelir elde edildi. Ancak çeyrekte 700 milyon dolarlık gümrük vergisi etkisi görüldü.

RBC Capital Markets analisti Tom Narayan, Ford ve General Motors’un, Avrupa’daki rakiplerine göre daha avantajlı olduğunu; hem Trump yönetiminin gümrük vergisi muafiyetinden hem de emisyon kurallarının gevşetilmesinden yarar sağladığını belirtti.