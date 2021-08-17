Ford Köln'deki üretimini tekrar durduruyor
ABD'li otomotiv devi Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya'nın Köln kentindeki fabrikasında üretime geçici olarak durdurma kararı aldı.
Ford'dan yapılan açıklamada, Malezyalı tedarikçinin, Fiesta modelinin elektronik kapı modülünde kullanılan yarı iletkenlerin sevkiyatını COVID-19 nedeniyle geciktirmesi sonucu Köln'deki fabrika işçilerinin 17 Ağustos'tan itibaren 2 hafta kısa süreli vardiyalar halinde çalışacağı belirtildi.
Fabrika yönetimi tarafından çalışanlara iletilen yazıda ise 6 Eylül'den sonra yarı iletken malzeme temininin hala belirsiz olduğu, kısa süreli vardiyaların daha uzun sürebileceği kaydedildi.
Ford, mayıs ayı başında, Fiesta'nın üretimini iletkenlerin yetersizliği nedeniyle 3 aydan fazla durdurmak zorunda kalmıştı.