Ford Otomotiv'de üretime ara
Ford Otomotiv, üretime belli tarihler arasında ara verecek.
Ford Otomotiv, yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında üretime belli tarihler arasında ara verecek.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir."
Gölcük Transit Hattı: 1-15 Ağustos
Gölcük Custom Hattı: 1-12 Ağustos
Yeniköy Fabrikası: 1-25 Ağustos
Eskişehir Fabrikaları: 1-15 Ağustos