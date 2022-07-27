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Ford Otomotiv'de üretime ara

Ford Otomotiv, üretime belli tarihler arasında ara verecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ford Otomotiv, yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında üretime belli tarihler arasında ara verecek.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir."

Gölcük Transit Hattı: 1-15 Ağustos
Gölcük Custom Hattı: 1-12 Ağustos
Yeniköy Fabrikası: 1-25 Ağustos
Eskişehir Fabrikaları: 1-15 Ağustos

 