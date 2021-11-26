Ford Otosan, elektrikli motosiklet pazarına ‘Rakun’ markasıyla girdi

Aysel YÜCEL/İSTANBUL

Türkiye’nin önde gelen otomotiv şirketlerinden Ford Otosan, elektrikli hafif mobilite araçları Rakun Pro2 ve Rakun Pro3’ü tanıttı. Araçlar ilk etapta 2022 yılında kurumsal müşterilerle kiralama ve satış yöntemi ile buluşturulacak. Ford Otosan bünyesindeki Türk mühendisler tarafından geliştirilen Rakun Pro2 ve Rakun Pro3, Ford Otosan'ın Eskişehir Fabrikası’nda üretilecek.

Yüzde 100 Ford Otosan şirketi

Lansmanda konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Müşterilerimizden aldığımız ilhamla, elektrikli araç üretiminde ve ticari araç üretiminde sahip olduğumuz bilgi birikimi ile son nokta teslimatına hizmet edecek, 4’ten az tekeri olan çevreci, elektrikli bir araç üretme hayalini kurduk. İşte Rakun da böylece doğmuş oldu. Mobilite alanındaki faaliyetlerimizi ürün geliştirme, inovasyon ve üretim kabiliyeti ile entegre ederek bir üst seviyeye taşıyoruz. Bu amaç kapsamında yüzde 100 Ford Otosan iştiraki olan Rakun Mobilite şirketimizle müşterilerimizin mobilite alanındaki ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştireceğiz” diye konuştu.

Gerek teknolojik gelişmeler gerekse de pandemi ile birlikte ticarette yepyeni bir dönem yaşadıklarını vurgulayan Rakun Mobilite A.Ş. Genel Müdürü Eren Atlı, “Rakun Pro 2 ve Pro 3 ile işletmeler verilen siparişlerin teslimatını güvenilir, dayanıklı ve en önemlisi yüzde 100 elektrikli, dolayısıyla ses çıkarmayan, çevreye duyarlı bir şekilde yapabilme imkanı bulacak” dedi. Araçları ilk etapta kurumsal müşterilerle kiralama ve satış yöntemi ile buluşturacaklarını ifade eden Atlı, şöyle devam etti: “Satışlarımızın yüzde 50’den fazlası kurumsal müşterilere yönelik olacak. İlerleyen dönemlerde ise bireysel müşterilerimizin de Pro2 ve Pro3 ile yollarda olmasını planlıyoruz. Diğer yandan bu sektörde en önemli noktalardan biri de araçların sürekli çalışır halde olması ve hızlı servis hizmeti. Bu nedenle satış sonrası servis en çok önem verdiğimiz alanların başında geliyor. Seçili Ford binek ve hafif ticari servislerinde, hem de mobil servis hizmeti ile yerinde servis hizmeti sunacağız. Tam elektrikli Rakun Pro2 ve Pro3’ü müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.”

Menzili 100 km’yi aşıyor

Yapılan açıklamada, Rakun Pro2 ve Pro3'ün elektrikli motorlar için önemli bir konu olan yokuş çıkabilme kabiliyetine vurgu yapıldı. 3 tekerlekli Pro3 versiyonunun ise yük taşımada rahatlık sağladığı belirtildi. Pro2 ve Pro3, 5 kW/h’lik bataryaya sahip olurken, normal şebeke elektriği üzerinden kablosunun prize takılması ile şarj edilebilecek.100 km’nin üzerinde menzile sahip araçlar, 4.5 saatte şarj edilebiliyor. Projenin maliyeti ise 4 milyon Euro olarak açıklandı.

B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor

Rakun araçları B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor. Ayrıca, 155 kg ila 179 kg yük taşıyabiliyor. Şirket yetkilileri, araçların Ford Otosan ya da Arçelik bayilerinde satılmayacağını, ilk etapta sadece online ve B2B satış kanallarının kullanılacağını söyledi.

Ön sipariş almaya başladı

2022’de satışa çıkacak olan Rakun araçları şimdiden kurumsal müşterilerden sipariş almaya başlamış. 2022’de seri üretime başlanacak araçların fiyatı da gelecek yıl belirlenecek. Yetkililer ilk etapta sadece Türkiye pazarına sunulacak araçların. birkaç yıl sonra yine Rakun markası ile yurt dışı pazarlara da sunulacağının sinyallerini verdi.

Arçelik’in motorları ile yerlilik oranı %60 olacak

Rakun markalı araçların elektrikli motorlarını Arçelik üretecek. Batarya paketi ve yazılımla ilgili de yerli tedarikçilerle işbirlikleri yapılacak. Böylece Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu araçlarda yerlilik oranı yüzde 60’ı bulacak.