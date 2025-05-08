Ford Otosan, otonomdaki gücünü pekiştirmek istiyor
Gündemlerinde mikro mobilite çözümleri, akıllı lojistik platformları, yeni nesil paylaşımlı mobilite modelleri gibi projelerin yer aldığını belirten Ford Otosan Büyüme ve Akıllı Hareketlilik İş Alanı Lideri Erhan Köseoğlu, “Elektrikli ve otonom teknolojilerdeki gücümüzü pekiştirmek istiyoruz" dedi.
Gelecekte, elektrikli ve otonom teknolojilerindeki güçlerini pekiştirecek projelere ağırlık vermeyi sürdüreceklerini aktaran Ford Otosan Büyüme ve Akıllı Hareketlilik İş Alanı Lideri Erhan Köseoğlu, şehir içi mikro mobilite çözümleri, akıllı lojistik platformları, yeni nesil paylaşımlı mobilite modelleri gibi projelerin de gündemlerinde yer aldığını dile getirdi.
Aynı zamanda, veri analitiği ve yapay zeka destekli hizmetlerini daha da geliştirerek, müşterilerine kişiselleştirilmiş mobilite deneyimleri sunmayı hedeflediklerini söyleyen Köseoğlu, “Mobiliteyi yalnızca ulaşım değil, daha yaşanabilir bir gelecek için dönüşümün itici gücü olarak konumlandırıyoruz” dedi.
“Performansı optimize eden platformlar geliştiriyoruz”
Ford Otosan’ın mobiliteyi, araç üretiminin ötesinde, tüm değer zincirini kapsayan bir ekosistem olarak gördüğünü belirten Erhan Köseoğlu, bu kapsamda; elektrikli, bağlantılı ve otonom araçlardan filo yönetimi çözümlerine, şehir içi ve şehirlerarası taşımacılığa yönelik akıllı ulaşım modellerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiklerini ifade etti. Mobiliteyi sadece bir ulaşım hizmeti değil, sürdürülebilir ve veriye dayalı bir değer yaratma alanı olarak tanımladıklarının altın çizen Köseoğlu, “Özellikle ticari araç tarafında geliştirdiğimiz akıllı filo yönetim sistemleri, operasyonel verimliliği artırırken karbon ayak izini azaltacak çözümler sunuyor" diye konuştu.
2050 yılında karbon nötr olma hedefi doğrultusunda, mobilite çözümlerinde sürdürülebilirliğin kritik bir rol oynadığından söz eden Erhan Köseoğlu, elektrifikasyon stratejisinin yanı sıra hidrojen yakıt hücreli ve bataryalı elektrikli araçlar geliştirdiklerini aktardı. Ayrıca, operasyonel süreçlerde geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi prensiplerini benimsediklerini söyleyen Köseoğlu, “Yenilenebilir enerji kaynakları ile üretimimizi destekliyoruz. Mobilite çözümlerimizde rota optimizasyonu, verimli sürüş analizi ve paylaşım ekonomisi modelleri ile çevresel etkileri minimuma indirmeye odaklanıyoruz” diye konuştu.
Öte yandan regülasyonlar, altyapı eksiklikleri ve müşteri adaptasyonu gibi sorunların mobilitedeki başlıca zorluklar arasında anıldığını belirten Köseoğlu, şarj altyapısının yeterince yaygın olmaması ve farklı şehirlerde değişen mevzuatların da hızlı adaptasyonu zorlaştırdığını ifade etti. Bu nedenle kamu kurumları, yerel yönetimler ve teknoloji ortaklarıyla güçlü bir iş birliği içinde çalışarak, ekosistemi birlikte dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen Köseoğlu, “Ayrıca, müşterilerimizi değişen mobilite çözümleri konusunda bilgilendiren ve deneyimlerini güçlendiren eğitim ve test sürüşü programlarına ağırlık verdik” dedi.
Şehirlerin sürdürülebilir hale gelmesi için akıllı ulaşım çözümleri geliştirdiklerini ifade eden Erhan Köseoğlu, elektrikli ve bağlantılı araç filolarının, şehir içi emisyonları azaltırken trafik akışını optimize etmeye katkı sağladığını belirtti. Akıllı şehir altyapıları ile entegre çalışan veri platformlarının, trafik yönetimi ve otopark yönetimi gibi alanlarda yerel yönetimlere veri desteği sunduğunu kaydeden Köseoğlu, “Ayrıca, kısa mesafeli ulaşıma yönelik paylaşımlı mobilite çözümleri ile bireysel araç kullanımını azaltmaya yönelik projelerimiz de gündemimizde” diye konuştu.
“Ağır ticari araçların otonomda uzun mesafeler kat etmesine odaklandık”
Elektrifikasyon sürecinde tam elektrikli kamyon ve hafif ticari araç modellerini pazara sunduklarını dile getiren Ford Otosan Büyüme ve Akıllı Hareketlilik İş Alanı Lideri Erhan Köseoğlu, aynı zamanda, Seviye-4 Otoyol Pilotu gibi otonom sürüş projelerinde öncü bir rol üstlendiklerini ifade etti.
Bu teknoloji sayesinde, ağır ticari araçların otonom olarak uzun mesafeleri kat edebileceğini söyleyen Köseoğlu, “Böylece lojistik süreçlerinde devrim yaratacağız. Akıllı şehirlerde kullanılmak üzere geliştirilen mikro mobilite çözümlerimiz de araştırma ve geliştirme gündemimizin önemli bir parçasını oluşturuyor” ifadelerini kullandı.