Ford Otosan, otonomdaki gücünü pekiştirmek istiyor

Gelecekte, elektrikli ve oto­nom teknolojilerinde­ki güçlerini pekiştirecek projelere ağırlık vermeyi sürdü­receklerini aktaran Ford Otosan Büyüme ve Akıllı Hareketlilik İş Alanı Lideri Erhan Köseoğlu, şe­hir içi mikro mobilite çözümle­ri, akıllı lojistik platformları, yeni nesil paylaşımlı mobilite model­leri gibi projelerin de gündemle­rinde yer aldığını dile getirdi.

Ay­nı zamanda, veri analitiği ve ya­pay zeka destekli hizmetlerini daha da geliştirerek, müşterileri­ne kişiselleştirilmiş mobilite de­neyimleri sunmayı hedefledikle­rini söyleyen Köseoğlu, “Mobili­teyi yalnızca ulaşım değil, daha yaşanabilir bir gelecek için dönü­şümün itici gücü olarak konum­landırıyoruz” dedi.

“Performansı optimize eden platformlar geliştiriyoruz”

Ford Otosan’ın mobiliteyi, araç üretiminin ötesinde, tüm değer zincirini kapsayan bir ekosistem olarak gördüğünü belirten Erhan Köseoğlu, bu kapsamda; elektrik­li, bağlantılı ve otonom araçlar­dan filo yönetimi çözümlerine, şehir içi ve şehirlerarası taşıma­cılığa yönelik akıllı ulaşım mo­dellerine kadar geniş bir yelpaze­de faaliyet gösterdiklerini ifade etti. Mobiliteyi sadece bir ulaşım hizmeti değil, sürdürülebilir ve veriye dayalı bir değer yaratma alanı olarak tanımladıklarının altın çizen Köseoğlu, “Özellikle ticari araç tarafında geliştirdiği­miz akıllı filo yönetim sistemle­ri, operasyonel verimliliği artırır­ken karbon ayak izini azaltacak çözümler sunuyor" diye konuştu.

2050 yılında karbon nötr olma hedefi doğrultusunda, mobili­te çözümlerinde sürdürülebilir­liğin kritik bir rol oynadığından söz eden Erhan Köseoğlu, elekt­rifikasyon stratejisinin yanı sıra hidrojen yakıt hücreli ve batar­yalı elektrikli araçlar geliştirdik­lerini aktardı. Ayrıca, operasyo­nel süreçlerde geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi prensiplerini benimsediklerini söyleyen Kö­seoğlu, “Yenilenebilir enerji kay­nakları ile üretimimizi destekli­yoruz. Mobilite çözümlerimizde rota optimizasyonu, verimli sü­rüş analizi ve paylaşım ekonomi­si modelleri ile çevresel etkileri minimuma indirmeye odaklanı­yoruz” diye konuştu.

Öte yandan regülasyonlar, alt­yapı eksiklikleri ve müşteri adap­tasyonu gibi sorunların mobili­tedeki başlıca zorluklar arasında anıldığını belirten Köseoğlu, şarj altyapısının yeterince yaygın ol­maması ve farklı şehirlerde de­ğişen mevzuatların da hızlı adap­tasyonu zorlaştırdığını ifade etti. Bu nedenle kamu kurumları, ye­rel yönetimler ve teknoloji ortak­larıyla güçlü bir iş birliği içinde çalışarak, ekosistemi birlikte dö­nüştürmeyi hedeflediklerini söy­leyen Köseoğlu, “Ayrıca, müşteri­lerimizi değişen mobilite çözüm­leri konusunda bilgilendiren ve deneyimlerini güçlendiren eği­tim ve test sürüşü programlarına ağırlık verdik” dedi.

Şehirlerin sürdürülebilir ha­le gelmesi için akıllı ulaşım çö­zümleri geliştirdiklerini ifade eden Erhan Köseoğlu, elektrikli ve bağlantılı araç filolarının, şe­hir içi emisyonları azaltırken tra­fik akışını optimize etmeye kat­kı sağladığını belirtti. Akıllı şehir altyapıları ile entegre çalışan veri platformlarının, trafik yönetimi ve otopark yönetimi gibi alanlar­da yerel yönetimlere veri desteği sunduğunu kaydeden Köseoğlu, “Ayrıca, kısa mesafeli ulaşıma yö­nelik paylaşımlı mobilite çözüm­leri ile bireysel araç kullanımını azaltmaya yönelik projelerimiz de gündemimizde” diye konuştu.

“Ağır ticari araçların otonomda uzun mesafeler kat etmesine odaklandık”

Elektrifikasyon sürecinde tam elektrikli kamyon ve hafif ticari araç modellerini pazara sunduklarını dile getiren Ford Otosan Büyüme ve Akıllı Hareketlilik İş Alanı Lideri Erhan Köseoğlu, aynı zamanda, Seviye-4 Otoyol Pilotu gibi otonom sürüş projelerinde öncü bir rol üstlendiklerini ifade etti.

Bu teknoloji sayesinde, ağır ticari araçların otonom olarak uzun mesafeleri kat edebileceğini söyleyen Köseoğlu, “Böylece lojistik süreçlerinde devrim yaratacağız. Akıllı şehirlerde kullanılmak üzere geliştirilen mikro mobilite çözümlerimiz de araştırma ve geliştirme gündemimizin önemli bir parçasını oluşturuyor” ifadelerini kullandı.