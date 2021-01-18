Ford Otosan ve TOFAŞ üretim hedefini tutturdu

Türkiye'nin beş büyük otomotiv üreticisinden halka açık olan iki tanesi, Ford Otosan ve Tofaş, 2020 yılında hedef aralığında bir üretim gerçekleştirdi.



Türkiye'nin ihracatının yaklaşık beşte biri otomotiv sektörü tarafından

gerçekleştiriliyor. Sektörün adet olarak 2020 yılında ihraç ettiği yaklaşık 917,000 aracın 436,000'i, yani yüzde 48'i Ford Otosan ve Tofaş tarafından gerçekleştirildi.



Otomotiv ana sanayinin üretim ve ihracat adetleri koronavirüs salgını sonucu kapanan ihraç pazarları ve aksayan tedarik zincirleri nedeniyle ikinci ve üçüncü çeyrekte keskin gerilemişti. İhracattaki daralma dördüncü çeyrekte ise hafifledi.



Salgınla beraber Ford Otosan ve Tofaş sene başında açıkladıkları yıl sonu

hedeflerini düşürmek zorunda kalmış, daha sonra kısmi olarak yukarı revize etseler de yıl başında açıkladıkları seviyelere yükseltmemişlerdi.

Ford Otosan'dan 328 bin adetlik üretim



Hafif ve ağır ticari araç üreticisi olan Ford Otosan, 2020'nin tamamında

yaklaşık 328,000 adet ile 320,000-330,000 hedef aralığının üst eşiğine yakın

üretimde bulundu.



Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre Ford Otosan'ın art arda üç aydır geçen yıla göre artış kaydeden ihracatı 2020'nin tamamında yaklaşık 254,000 adet ile 250,000-260,000 hedef aralığı içinde kaldı. Ford Otosan yurtiçi satışlar ile birlikte yaklaşık 346,000 adet ile 345,000-365,000 hedef aralık içinde satış yaptı.



Ford Otosan'ın ihracatı Aralık ayında 2019 Aralık'a kıyasla yüzde 8 artışla 32,418 adet, yılın son çeyreğinde yüzde 12 artışla 96,657 adet oldu. Son üç aydaki toparlanmaya rağmen 2020'nin ilk üç çeyreğinde gerçekleşen daralma nedeniyle şirketin ihracatı yılın tamamında yüzde 24 daraldı.

Tofaş'tan 251 bin adetlik üretim



Tofaş'ın üretimi ise 2020 yılında yaklaşık 251,000 adet ile 220,000-250,000

hedef aralığını geçti. Şirketin ihracatında yüzde 39 daralmaya karşılık yurtiçi satışları yüzde 78 büyüdü.



Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin ay başındaki verilerine göre şirketin

yurtiçi satışları yaklaşık 142,000 adet ile 130,000-140,000 adet olan hedefi aştı.

İhracat ise yaklaşık 118,000 adet ile 120,000-140,000 adet hedefinin altında kaldı.



Tofaş'ın ihracatı Aralık ayında art arda ikinci defa artış kaydederek yüzde 2

yükseldi ve 10,861 adet oldu. İhracatta yılın ikinci çeyreğinde çok keskin

gerçekleşen daralma üçüncü çeyrekte hafifledikten sonra son çeyrekte yüzde 8 olarak gerçekleşti.