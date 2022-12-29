Ford Otosan'a 200 milyon euroluk kredi

Şirketten Çarşamba akşamı KAP'a yapılan açıklamaya göre kredinin 77,5 milyon euroluk bölümünün vadesi ilk iki yılı ana para geri ödemesiz dört yıl, faizi ise euribor artı yüzde 4,5 olacak.

Kalan 122,5 milyon euroluk bölümün vadesi ise yine iki yıl ana para geri ödemesiz altı yıl, faizi euribor artı yüzde 4,65 olacak.

Geri ödemeler altı ayda bir yapılacak olan kredi 31 Ocak'a kadar kullanılacak.

Kredinin 54 milyon eurosu EBRD'den, kalanı sendikasyona katılan Green for Growth Fund Southeast Europe SICAV-SIF, HSBC Bank Middle East, MUFG Bank, Societe Generale ve ILX Management'tan sağlaancak.