Ford Otosan’da üst yönetim değişikliği

Ford Otosan açıklamasına göre, Dave Johnston, Ford ve Ford Otosan arasındaki iş birlikleri ve batarya entegrasyon süreçlerinin yönetimi ile Ford Otosan’ın büyüme stratejilerinden sorumlu olacak.

Johnston'ın yeni görevine atanması ile birlikte, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcılığı görevini, 2021 yılından itibaren Craiova Fabrikası Lideri olarak görev alan Josephine Payne üstlenecek. Payne, mühendislik, tasarım, satın alma, kalite ve yurt içi satış gibi kilit alanları denetlerken, şirketin stratejisi yönünde ilerlemesi için üst düzey yönetim ekibiyle yakın bir şekilde çalışacak.

Ford Otosan'a 2019 yılında Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı olarak katılan Johnston, lisans eğitimini Cambridge Üniversitesi (İngiltere) Ekonomi Bölümü’nde tamamladı ve aynı üniversitede İmalat Liderliği Yüksek Lisansı’ndan mezun oldu. Johnston, muhasebe alanında CIMA sertifikasına sahip.

Ford’a Asya Pasifik Bölgesi Binek Araç Ürün Geliştirme Finans Müdürü olarak geri döndü

1995 yılında Ford İngiltere’de çalışmaya başlayan Johnston, 2003 yılına kadar Üretim, Ürün Geliştirme, Kâr Analizi ve Pazarlama ve Satış alanlarında çeşitli finans pozisyonlarında görev aldı. 2003-2010 yılları arasında Ford'un Premier Otomotiv Grubu’nda birçok yöneticilik sorumluluğu üstlendi ve ardından Ford’a Asya Pasifik Bölgesi Binek Araç Ürün Geliştirme Finans Müdürü olarak geri döndü.

2011-2013 yılları arasında Bangkok'ta Güneydoğu Asya bölgesinden sorumlu CFO olarak görev alan Johnston, 2013-2016 yıllarında Ford Avrupa’da Ürün Geliştirme Finans Müdürü ve İmalat Finans Müdürü, ardından da Almanya'da Global Araç Programları Finans Müdürü rolünü üstlendi.

2017-2018 yılları arasında Ford Asya Pasifik’ten sorumlu CFO olarak Şangay’da görev yapan Johnston, 2019 itibarıyla Genel Müdür Başyardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmadan önce 2018-2019 yıllarında Ford Çin’de CFO olarak görev yaptı.

2022 yılında Craiova Fabrikası'nın Ford Avrupa'dan Ford Otosan'a devri ile Ford Otosan Craiova Başkanı olarak Ford Otosan'a katılan Josephine ​​​​​​​Payne ise Southampton Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden ve Karlsruhe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisansı’ndan mezun oldu.

Payne, 1996 yılında Ford Avrupa'ya katıldı ve 2013 yılına kadar Liverpool, Köln ve Dunton'da üretim alanında birçok farklı sorumluluk üstlendi. 2013-2017 yılları arasında Ford Kuzey Amerika'da Küresel Aktarma Organları Montaj Müdürü olarak görev yapan Payne, ardından Ford Avrupa'ya Üretim Alanı Müdürü olarak döndü.

2018 yılında Craiova Motor Fabrikası Müdürü olarak atanan Payne, 2018-2022 yılları arasında Ford Romanya'da Fabrika Müdür Yardımcısı-Craiova Araç Operasyonları ve Ford Romanya Başkanı ve Craiova Saha Direktörü görevlerini üstlendi.