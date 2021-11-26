Ford Otosan’dan hafif mobilite girişimi

Ford Otosan, elektrikli hafif mobilite araçları Rakun Pro2 ve Rakun Pro3’ü tanıttı. Araçlar ilk etapta 2022 yılında kurumsal müşterilerle kiralama ve satış yöntemi ile buluşturulacak.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen Rakun Pro2 ve Rakun Pro3, Ford Otosan'ın Eskişehir Fabrikası’nda üretilecek.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Müşterilerimizden aldığımız ilhamla, elektrikli araç üretiminde ve ticari araç üretiminde sahip olduğumuz bilgi birikimi ile son nokta teslimatına hizmet edecek, 4’ten az tekeri olan çevreci, elektrikli bir araç üretme hayalini kurduk. İşte Rakun da böylece doğmuş oldu. Mobilite alanındaki faaliyetlerimizi ürün geliştirme, inovasyon ve üretim kabiliyeti ile entegre ederek bir üst seviyeye taşıyoruz. Bu amaç kapsamında 100% Ford Otosan iştiraki olan Rakun Mobilite şirketimizle müşterilerimizin mobilite alanındaki ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

'Çevreye duyarlı' teslimat yapılacak

Gerek teknolojik gelişmeler gerekse de pandemi ile birlikte ticarette yepyeni bir dönem yaşadıklarını vurgulayan Rakun Mobilite A.Ş. Genel Müdürü Eren Atlı, “Rakun Pro 2 ve Pro 3 ile işletmeler verilen siparişlerin teslimatını güvenilir, dayanıklı ve en önemlisi %100 elektrikli, dolayısıyla ses çıkarmayan, çevreye duyarlı bir şekilde yapabilme imkanı bulacak. Araçlarımızı ilk etapta kurumsal müşterilerle kiralama ve satış yöntemi ile buluşturacağız. İlerleyen dönemlerde ise bireysel müşterilerimizin de Pro2 ve Pro3 ile yollarda olmasını planlıyoruz. Diğer yandan bu sektörde en önemli noktalardan biri de araçların sürekli çalışır halde olması ve hızlı servis hizmeti. Bu nedenle satış sonrası servis en çok önem verdiğimiz alanların başında geliyor. Seçili Ford binek ve hafif ticari servislerinde, hem de mobil servis hizmeti ile yerinde servis hizmeti sunacağız. Tam elektrikli Rakun Pro2 ve Pro3’ü müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

Yokuş çıkma kabiliyetine vurgu yapıldı

Yapılan açıklamada, Rakun Pro2 ve Pro3'ün elektrikli motorlar için önemli bir konu olan yokuş çıkabilme kabiliyetine vurgu yapıldı. 3 tekerlekli Pro3 versiyonunun ise yük taşımada rahatlık sağladığı belirtildi. Pro2 ve Pro3, 5 kW/h’lik bataryaya sahip olurken, normal şebeke elektriği üzerinden kablosunun prize takılması ile şarj edilebilecek.