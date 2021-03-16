Ford Otosan'ın dev yatırımının ayrıntıları belli oldu

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Ford Otosan'ın yeni yatırımıyla ilgili olarak, "Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek" dedi.

"Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı"da yaptığı konuşmada, 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini söyleyen Ali Koç, "Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Yatırım sayesinde geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların da en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır.

Proje tamamlandığında Ford Otosan'ın 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine çıkacak, Kocaeli'nde üretilip Avrupa'ya ihraç edilen araçlarla Türkiye'nin liderliği pekişecektir.

Sadece dizel ve benzinli araçlar değil kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar ve batarya üretimi de yapılacak.

Ford Motor Company ve Volkswagen AG'nin stratejik ortaklığı kapsamında Volkswagen AG'nin yeni nesil 1 tonluk ticari araç modelinin de Ford Otosan tarafından Kocaeli fabrikalarında üretilmesi öngörülmektedir.

Tesiste elektrikli araç ve batarya da üretilecek.

Ford Otosan'ın yatırımı ile doğrudan 3 bin dolaylı 15 bin istihdam sağlanacak.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde şirketimiz tarafından toplam 1,39 milyar euro yatırım yapılması, halihazırda 180.000 adet olan mevcut benzer nitelikteki aracın yerine geçmek üzere, 405.000 adetlik yıllık ortalama 1 tonluk orta ticari araç üretim kapasitesi kurulması ve 11 yıl süreyle üretim yapılması öngörülmektedir.

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