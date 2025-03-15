Ford Otosan’ın elektrikli modelleri Avrupa’da yollara çıkıyor

Türkiye’nin en büyük ticari araç üreticisi ve ihracat şampiyonu Ford Otosan, elektrifikasyon dönüşümünde önemli bir adım attı. Şirket, Ford’un Avrupa’daki ticari araç üssü olarak Romanya’daki Craiova Fabrikası’nda yeni tam elektrikli modellerini üretmeye başladı. Ford E-Transit Courier, E-Tourneo Courier ve Avrupa’nın en çok satan binek araçlarından biri olan Ford Puma’nın tamamen elektrikli versiyonu Ford Puma Gen-E, bu tesisten Avrupa yollarına çıkacak.

Craiova fabrikası elektrikli üretim üssü oldu

Ford Otosan, 2022 yılında Craiova Fabrikası’nı devralarak Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirdi. Şirket, Romanya’nın ikinci büyük ihracatçısı konumuna ulaşırken, Türkiye’den 60’tan fazla tedarikçi ile yürütülen iş birlikleri sayesinde küresel çapta üretim gücünü artırıyor.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, şirketin otomotiv sanayisine yaptığı yatırımların sadece Türkiye içinde değil, küresel ölçekte de etkili olduğunu belirterek, Ford Otosan’ın Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticilerinden biri olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Ford Otosan’ın ihracat gücü artıyor

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, şirketin 2024 yılında 330 binden fazla araç ihraç ederek tarihindeki en yüksek rakama ulaştığını açıkladı. Ford Otosan, Türkiye ve Romanya’daki fabrikalarıyla Avrupa’daki elektrifikasyon sürecinde kritik bir rol üstlenmeye devam ediyor.

Özyurt, Craiova Fabrikası’nın Avrupa’daki en verimli üretim tesislerinden biri olduğunu belirterek, fabrikanın içten yanmalı, hibrit ve tam elektrikli araçları aynı üretim hattında üretebilme kabiliyetine sahip tek tesis olduğunu ifade etti.

Ford’un elektrifikasyon stratejisinde önemli adım

Ford Otosan, elektrifikasyon ve yeni nesil araç teknolojileri alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Şirket, 2021 yılında duyurduğu 2 milyar Euro’luk yatırım planının 1,9 milyar Euro’luk kısmını tamamladı. Bu yatırımlarla Kocaeli fabrikaları, Türkiye’nin ilk entegre içten yanmalı, hibrit ve tam elektrikli araç üretim üssüne dönüştü.

Ford Otosan, Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi olarak bu yatırımlarla elektrifikasyon dönüşümüne öncülük etmeyi sürdürüyor. Ford’un en yeni tam elektrikli modellerinin tek üretim merkezi olan Craiova Fabrikası, şirketin küresel rekabetçiliğini güçlendirerek, Avrupa pazarındaki konumunu daha da sağlamlaştırıyor.