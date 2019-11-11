Ford Ranger, artık daha güçlü, daha cimri, daha avantajlı

11 Kasım 2019

Ford, yenilediği pick-upı Ranger'ın basın tanıtımını Bolu MounTRain Doğa Club'da gerçekleştirdi. Yeni motor ve yeni şanzıman ile gelen Yeni Ranger, vergi avantajlı ve teknolojik donanımıyla öne çıkıyor.

Yeni 2 litre EcoBlue motoru ile yüzde 19’a varan yakıt verimliliği sunan Yeni Ranger, 213 PS gücünde çift turbolu versiyonu ve yeni 10 vitesli otomatik şanzımanı ile dikkat çekiyor.

Yeni Ford Ranger’da XLT donanım versiyonunda 170 PS gücünde 2 litre EcoBlue ve Wildtrak donanımda 213 PS gücünde 2 litre EcoBlue olmak üzere farklı donanım ve motor kombinasyonu bulunuyor. Motor ve donanım seçeneğine bağlı olarak manuel şanzıman dışında otomatik şanzıman ve 4x2 veya 4x4 çekiş sistemi alternatifleri tercih edilebiliyor. Fiyatı ise farklı motor ve şanzıman seçenekleriyle 198.400 TL’den başlıyor, 262.700 TL’ye kadar çıkıyor.

Küçülen motorla birlikte vergi avantajı

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Ford Ranger’ın yeni modeli ve Ranger Raptor ile pick-up sınıfında ezberleri bir kez daha bozduğunu belirterek şunları söyledi:



“Yeni Ranger, gücüne güç katarken, yeni motoru ve donanım seçenekleriyle yakıt verimliliğini bir üst seviyeye taşıyor. Yeni Ranger XLT 4x4 modelinde yıllık 2.501 TL'lik bir vergi avantajı sağlarken, Wildtrak ise 9.603 TL tutarında MTV avantajı sağlıyor. Türkiye’deki kullanıcıları mutlu edecek bu vergi avantajları, yeni nesil 2.0 EcoBlue turbo dizel motorun performansı ve ileri teknolojik özellikleri ile dikkatleri Ranger üzerine çekiyor.”

Yeni 2.0 EcoBlue motor

Ford Ranger’da kullanılan yeni 2 litre EcoBlue turbo dizel motor performansla yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Bu motor giriş seviyesinde 170 PS güç ve 420 Nm tork üretiyor ve 7 lt/100 km yakıt tüketimi ve 190 gr/km karbondioksit emisyon salım değerine ulaşıyor. Aynı motorun bi-turbo versiyonu 213 PS güç ve 500 Nm tork üretiyor. Bu versiyon 7,8 lt/100 km yakıt tüketimi ve 204 gr/km karbondioksit emisyon salım değerine ulaşıyor.

Optimize edilen kompakt boyutlu turbo besleme sayesinde yeni motor yerini aldığı 2,2 litre hacimli TDCi motora kıyasla özellikle alt devirlerde daha yüksek hava iletimi gerçekleştiriyor ve böylece tüm devir aralıklarında daha canlı ve atak bir sürüş hissi sunuyor. Ürün gamının tepe noktasını oluşturan bi-turbo versiyonda her iki turbo besleme alt devirlerde yüksek tork üretimi için seri çalışıyor. Üst devirlerde küçük turbo devreden çıkarken büyük turbo yüksek güç üretimi için çalışmaya devam ediyor.

Off-road'da lüks

Yeni Ford Ranger, birçok yenilikçi teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor. Otomatik park sistemi ve entegre navigasyon sisteminin standart olarak bulunduğu araçta olası çarpışmaları önleyen veya etkilerini azaltan Yaya Algılama Özelliğine Sahip ‘Çarpışma Önleme Yardımcısı’ ve ‘Akıllı Hız Sistemleri (ISA)’ teknolojileri de mevcut.

Yeni Ford Ranger ilk kez Ford’un ‘Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma’ özelliğiyle de donatılmış. Otonom Acil Frenleme (AEBS) ve Şerit Takip Sisteminin yanı sıra daha kolay yükleme ve boşaltma yapma imkânı sunan Easylift arka bagaj kapağı gibi ileri teknolojik donanımlar konfor ve rahatlık sağlıyor.

Raptor, Türkiye pazarına girdi



Ford Ranger’ın yüksek performanslı versiyonu yeni Ford Ranger Raptor, Türkiye pazarında da yerini aldı. Ford’un F 150 Raptor modelinden ilham alarak geliştirdiği yeni Ranger Raptor, zorlu arazi kullanımlarını destekleyecek şekildeki tasarımı ve 500 nm tork üreten 213 PS gücündeki motoru ve segmentinin en yüksek su geçiş derinliği ile geliyor.



Yeni Ranger Raptor, çeki demirine bağlı olarak 2,5 tona kadar römork çekme kapasitesi sunarken 1.560 mm ile 1.575 mm ebatlarında kargo alanı bisikletten motosiklete ve jet skiye kadar birçok outdoor ekipmanını taşıyabiliyor. Kolay açılıp-kapanan bagaj kapağı özel mekanizmasıyla yüzde 70 daha az güç gereksinimi ile bagaj kapağını kolayca açma ve kapama imkânı sunuyor. Yeni Ranger Raptor, ayrıca 85 cm ile sınıfının en iyi su geçiş derinliğini sunuyor.



Yeni Ford Ranger Raptor’da Ranger Wildtrak modelinde de kullanılan bi-turbo 2.0 litre EcoBlue motor görev yapıyor. Bi-turbo versiyonda her iki turbo besleme alt devirlerde yüksek tork üretimi için seri çalışıyor. Üst devirlerde küçük turbo devreden çıkarken büyük turbo yüksek güç üretimi için çalışmaya devam ediyor. Bu versiyon 213 PS güç ve 500 Nm tork üretiyor ve üretmiş olduğu gücü F-150 Raptor modelinde de kullanılan yeni 10 vitesli otomatik şanzımanla tekerleklere iletiyor. Farklı zemin koşullarında mümkün olan en iyi performansı sunmak için; Baja, Spor, Çim, Çakıl, Kar, Çamur, Kum, Kaya ve Normal olmak üzere farklı sürüş modları ile Arazi Yönetim Sistemi devreye giriyor. Yeni Ford Ranger Raptor sadece İstanbul, Ankara ve Antalya’da yer alan Ford Store’larda satışa sunuluyor.