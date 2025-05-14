Ford Türkiye'den beş yeni elektrikli model! İşte özellikleri ve fiyatları...

Ford Türkiye, İstanbul Park Yarış Pisti’nde düzenlediği lansmanda tam elektrikli beş yeni aracını kamuoyuna tanıttı. Etkinlikte, Ford’un Avrupa’da üretilen Explorer ve Capri modelleri ile Ford Otosan imzası taşıyan Puma Gen-E, E-Tourneo Courier ve E-Tourneo Custom modelleri sahneye çıktı.

Ford Puma Gen-E özellikleri

Ford Otosan’ın Romanya’daki Craiova Fabrikası’nda üretilen Puma Gen-E, lansmanda dikkat çeken modeller arasında yer aldı. Sportif tasarımı, artırılmış bagaj hacmi ve 353 km’ye kadar menzil sunan tam elektrikli Puma Gen-E, şehir içi kullanım için verimli ve konforlu bir seçenek olarak öne çıktı. 1.593.100 TL’den başlayan fiyatla satışa sunulan model, FordPass uygulamasıyla bağlantılı birçok dijital özelliği de kullanıcılarına sunuyor.

Ford Exlorer özellikleri

Ford’un Almanya Köln’deki Elektrikli Araç Merkezi’nde ürettiği Explorer ise 496 km’ye varan şehir içi menzil, geniş iç hacim, 14.6 inçlik hareketli ekran gibi yenilikçi donanımlarla tanıtıldı. 1.720.000 TL’den başlayan fiyatla sunulan Explorer, 2024 Red Dot tasarım ödülünün de sahibi.

Ford Capri özellikleri

Bir başka dikkat çeken model ise elektrikli çağın tasarım diliyle yeniden hayat bulan Ford Capri oldu. Explorer ile aynı üretim tesisinden çıkan Capri, 471 km’ye varan menzil, gelişmiş sürüş destek sistemleri, panoramik cam tavan ve 572 litrelik bagaj hacmi gibi özelliklerle geliyor. 1.920.000 TL’den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Ford E-Tourneo Courier Journey özellikleri

Tanıtımda sahneye çıkan ticari modellerden E-Tourneo Courier Journey, geniş iç hacmi ve 288 km’ye varan menziliyle özellikle ailelere hitap ederken; 1.685.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla pazarda yerini alacak. Öte yandan, 8+1 oturma kapasitesi ve 325 km’ye varan menziliyle dikkat çeken E-Tourneo Custom ise 2.896.400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

Lansmanda konuşan Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, elektrikli mobilitenin yalnızca araç üretmekten ibaret olmadığını belirtti. Yücetürk, “Bizce elektrikli mobilite bir ekosistem. Ford Türkiye olarak bu dönüşüme liderlik etme vizyonunu taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ford Türkiye Pazarlama Lideri Talat İşçioğlu da konuşmasında, elektrifikasyonun bir motor değil zihin değişimi olduğunu vurguladı. “Elektrikte yeni bir çağ açıyoruz. Buna da ‘Elektriğin Ford Çağı’ diyoruz” dedi.

Yeni Ford modelleri ne zaman satışa çıkacak?

14 Mayıs itibarıyla Puma Gen-E tüm Ford bayilerinde satışa sunulurken, Explorer ve Capri modelleri yalnızca Ford Store bayilerinde yer alacak. Ayrıca Ford Online platformu üzerinden araç tasarlama ve rezervasyon süreci de başlatıldı. E-Tourneo Courier Journey ve E-Tourneo Custom modelleri ise haziran ayında satışa çıkacak.