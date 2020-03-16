Ford, Türkiye’yi tedarik üssüne dönüştürecek

16 Mart 2020

Aysel YÜCEL

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Dave Johnston ve Ford Otosan Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt, şirketteki son gelişmeleri paylaştı. Ford’un Türkiye’den tedariki artırmak için 35 kişilik satın alma ekibi kurduğu açıklandı. Globalde üretilecek araçların parçaları Türkiye’den tedarik edilecek. Haydar Yenigün, Ford Otosan olarak ayrıca 2021’de Türkiye’deki ilk elektrikli ticari aracı üreterek, dünyaya satacaklarını söyledi.

Ford Otosan, Kocaeli Gölcük’teki fabrikasında Transit başta olmak üzere hafif ticari araçları, Eskişehir’de ise Ford Trucks kamyonlarını üretiyor. Ford’un Avrupa’da sattığı ticari aracın yüzde 85’ini Ford Otosan üretiyor. Ford Transit’in, şirketi Avrupa’da liderliğe taşıdığını ifade eden Yenigün, Ford Otosan olarak Transit’in şarj edilebilir hibrit modelini üretip Avrupa’ya satışa başladıklarını belirtti. Yenigün, “Önümüzdeki yıl Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli ticari aracını üretip, dünyaya satmak için hazırız. Ford dünyasında en kritik görevleri üstlenmek için sabırsızlanıyoruz” dedi. Yenigün ayrıca Volkswagen’in Transporter’ını üretmek için de kararı beklediklerini söyledi.

Satın alma ofisi kurdu

Türkiye’nin, Ford’un en önemli pazarlarından biri olduğunu ifade eden Dave Johnston da, Ford’un Türkiye’de 35 kişiden oluşan satın alma ofisi kurduğunu açıklayarak, “Bu ofis Avrupa’daki Ford araçlar için tedarikleri destekleyecek. Türkiye yakın zamanda alternatif tedarik merkezi haline gelebilir” dedi. Haydar Yenigün, “Ford bizim tedarik zincirine yaklaşımımızı ve altyapımızı görünce bu kararı aldı. Ford, globalde üreteceği araçların parçalarını burada tedarik etmek üzere bizim organizasyonumuz içinde bir ekip kurdu. Ekip satın alma genel müdür yardımcısının altında çalışıyor. Organizasyonu yeni kurduk. Daha iki ay oldu” diye konuştu.

"Türkiye'deki tedarikçiden kaynaklı sorun çıkmıyor"

Ford Otosan yöneticileri, Türkiye’nin tedarik konusunda fark yarattığı özellikleri şöyle özetledi: “Türkiye’den tedarik edilen parçalarda stabilite söz konusu ve tedarik sürekliliği kesin oluyor. Türkiye’deki tedarikçiden kaynaklı bir sorun kolay kolay çıkmıyor. Zamanında teslim ve yüksek kaliteye önem veriliyor. Ford Otosan’da bunu gördükleri için Türkiye’yi tedarikte merkez yapma kararı aldı. Mesela bugün nedir problem? Çin’den gelecek mi? Kore’den gelecek mi? İtalya’da fabrika çalışacak mı? Fransa’da grevsiz gün olacak mı? Türkiye’de böyle bir durum yok. Buradan malzeme sürekli olarak gider, iyileştirme yap dendiğinde kimse sırtını dönmez, pazar günü iş istendiğinde “benim tatilim var İsviçre’de kayağa gideceğim” demez, açar dükkânı yapar.”

“Koronavirüs, ticariden önce otomobili vuracak”



Dünyaya yayılan koronavirüs salgınının otomotiv sektörüne büyük darbe vurduğunu dile getiren Haydar Yenigün, Türkiye’yi Çin’den çok Avrupa pazarındaki gelişmelerin etkilediğini söyledi. Yenigün, “İtalya tamamen kapandı, İspanya ciddi sinyaller veriyor. Avrupa ekonomisinde duraklama var. En çok Almanya’ya güveniyorduk fakat Almanya da tökezlemeye başladı. Son günlerde Avrupa’da artık koronavirüs paniği başladı. Çok hızlı gelişti olaylar. İtalya’nın kapanması Avrupa’daki ‘rent a car’ sektörü için çok önemli; çünkü Avrupa’nın en büyük turizm merkezlerinden biri. Bu da otomobil üreticilerine olumsuz yansıyacak” dedi. Salgın krizinin uzaması durumunda ticari araç pazarında da kayıp yaşanacağını ifade eden Haydar Yenigün, “İhracat kesinlikle etkilenecek; ama ne kadar etkilenir, bilemiyorum” diye konuştu.

“VW'nin Türkiye’ye geleceğini tahmin ediyorum”



Haydar Yenigün, Volkswagen’in (VW) Manisa’da kurmayı planladığı ancak çeşitli nedenlerle ertelediği fabrika yatırımı konusunda umutlu olduğunun altını çizerek, “Eğer VW yeni bir fabrika yatırımı yapacaksa, ben Volkswagen CEO’su olsam yatırım yağacağım tek ülke Türkiye olur. Başka yerde Türkiye’deki gibi işçi ve mühendis grubu bulamaz, Avrupa Birliği’ne sınır, tedarik zinciri açısından müthiş, AB’de olmadığımız için de maliyetler açısından cevher. Kişisel tahminim bu yatırım bize gelecek” dedi.