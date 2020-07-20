Ford ve Mobileye otonom sürüş için anlaştı

20 Temmuz 2020

Ford Motor ve Intel’e bağlı otonom sürüş teknolojileri geliştiricisi Mobileye yaptıkları ortak açıklamada işbirliklerini genişleterek Ford araçlarda son otonom sürüş teknolojilerini uygulayacaklarını duyurdular.

Yapılan anlaşmaya göre, çarpışma uyarıları, şerit koruma ile araç ve yaya algılama konularında, Mobileye, EyeQ adlı kamera bazlı algılama teknolojisini Ford araçlara uygulayacak.

Ford Kuzey Amerika Operasyon Direktörü ve Küresel Satın Alma Başkan Yardımcısı Lisa Drake konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ford Co- Pilot360™ özelliğimizle, sürücülere ekstra güven vermeyi hedefliyoruz. MobilEye’ın harika yazılımı ve algılama teknolojilerini araçlarımıza uygulayarak, Ford’un sürücü destek özelliklerini geliştirmeye devam ediyoruz.” dedi.